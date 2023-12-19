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Во все горла: в РФ начнут выпускать первый отечественный видеоларингоскоп

Для чего можно использовать разработку и какие у нее преимущества перед зарубежными аналогами
Фото: ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского»
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Российские медики создали первый отечественный видеоларингоскоп. Это прибор, который используется для осмотра верхних дыхательных путей и установки трубки для искусственной вентиляции легких. До последнего времени устройство поставляли из-за границы, однако закупки осложнились из-за санкций. Разработчики уже договорились о серийном выпуске изобретения. По словам врачей, которые применяют устройство на практике, отечественный прибор будет востребован медицинскими учреждениями.

В режиме импортоопережения

Специалисты Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского разработали первый отечественный видеоларингоскоп. Создатели уже располагают опытным образцом устройства. До последнего времени такое оборудование в нашей стране не производилось. Его закупали за рубежом, однако поставки осложнились из-за санкций. Теперь медицинское изделие будут выпускать в России серийно. Медицинский центр уже подписал об этом соответствующее соглашение со своим индустриальным партнером — компанией «ЭОН Медицина».

договор
Фото: ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского»
Справка «Известий»

Видеоларингоскоп — это медицинский прибор, который используется для внутреннего осмотра трахеи, а также для установки (интубации) эндотрахеальной трубки для искусственной вентиляции легких. Она необходима в 90% операций, которые проводятся под общей анестезией. Кроме специалистов-оториноларингологов, такое оборудование необходимо всем отделениям анестезиологии-реанимации и службам скорой помощи, поэтому в масштабах всей страны потребность в этих устройствах очень высока.

На нас возложены обязанности по импортозамещению традиционно поставляемых из-за рубежа медицинского оборудования и медицинских изделий. Наш опыт, компетенции и подходы позволяют вести эту работу не только в режиме импортозамещения, но и, в первую очередь, в режиме импортоопережения, — отметил директор РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Константин Котенко.

Отечественная разработка не только сможет заменить иностранные аналоги, но и обладает целым рядом преимуществ по сравнению с ними. За счет специально подобранной геометрии инструмента можно интубировать пациентов как во время плановых медицинских вмешательств, так и экстренно или в случае с трудными дыхательными путями.

исследование
Фото: ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского»

Позиция широкоугольной камеры с высокочувствительной матрицей повышает вероятность успешной интубации дыхательных путей с первого раза, сокращая время на проведение процедуры. При необходимости ее можно записать на видео. К тому же устройство экономичнее большинства импортных моделей, представленных на рынке.

Уникально в этом изделии практически всё. Мы фактически снимали КТ-слепки множества пациентов, в том числе в челюстно-лицевой хирургии, включая пациентов с трудными дыхательными путями. И нам удалось создать необходимый изгиб именно благодаря этим КТ-исследованиям, — сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации I, главный научный сотрудник РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Андрей Зайцев.

Отказ иностранных компаний в поставках медицинских расходных материалов, оборудования и инструментов повышает риски неоказания высокотехнологичной помощи россиянам, однако серийный выпуск отечественной разработки позволит решить эту проблему, считает генеральный директор компании «ЭОН-Медицина» Антон Ильин.

— Тот продукт, который мы сейчас будем внедрять в производство, безусловно, поможет многим больницам и специалистам оказывать высококвалифицированную помощь, — сказал он.

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Расширяя возможности

Видеоларингоскоп помогает установить трубку для искусственной вентиляции легких у больных с трудными дыхательными путями, в случаях травм лица и затруднения раскрытия рта, а также у пациентов с опухолями зоны лица и шеи, пояснила «Известиям» профессор кафедры оториноларингологии медицинского факультета Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Ирина Кириченко.

исследование
Фото: ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского»

Его применение дает возможность доктору провести восстановление дыхания без травматизации области ротоглотки и гортани, а следовательно, предотвращает повреждение слизистой оболочки, развитие отека и кровотечения. Потребности в таких приборах достаточно большие, и чтобы обеспечить ими все медучреждения страны, потребуется время, добавила она.

Клинические рекомендации говорят о необходимости применения видеоларингоскопии при таких состояниях, как боль в горле в покое, усиливающаяся при глотании, дисфагия, затрудненное дыхание, ощущения першения или инородного тела, осиплость голоса, изменение контуров шеи, рассказал генеральный директор сервиса дистанционного образования медработников Vrachu.ru Игорь Степанюков.

— При этом на данный момент на российском рынке представлены видеоларингоскопы только импортного производства. Соответственно, подобный прибор отечественного производства будет крайне востребован в медицинских учреждениях страны, — сказал Игорь Степанюков.

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По мнению генерального директора сети клиник «Ниармедик» Виктора Дубровина, появление нового технического решения обычно приводит к расширению возможностей и улучшению характеристик оборудования. Также возникает и дополнительная конкуренция, что особенно важно для рынка медицинской техники. Однако оценить данный прибор можно будет после подробного ознакомления с его конкретными особенностями.

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