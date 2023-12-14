С лицом попроще: рецептурные лекарства можно будет купить по биометрии онлайн

Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, будут реализовываться в Сети по биометрическим данным, выяснили «Известия». Предполагается, что с помощью камеры человек сможет подтвердить право на медикамент при заказе, а затем — по слепку лица личность определит курьер . Сервис повысит цифровизацию аптечного бизнеса, усилит конкуренцию и в итоге приведет к снижению наценок на лекарства, полагают в бизнес-ассоциациях. О том, можно ли сейчас купить лекарства по рецепту онлайн и почему пока этот сервис не массовый, — в материале «Известий».

Как можно будет купить лекарства по рецепту с биометрией

Данные из Единой биометрической системы (ЕБС) можно будет использовать для дистанционной покупки рецептурных лекарств. Об этом «Известиям» сообщили в Центре биометрических технологий (ЦБТ — совместное предприятие «Ростелекома», ЦБ и Росимущества).

Там подчеркнули: для подтверждения личности будет достаточно любого устройства с камерой, которое способно обеспечить достаточный уровень защиты данных, уточнили в организации. Предполагается, что с помощью слепка лица человек сможет и подтвердить право на покупку при заказе и при его получении у курьера . Это возможно, поскольку, по закону о биометрии, подтверждение личности с помощью данных из ЕБС приравнивается к предъявлению паспорта, подчеркнули в Минцифры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для пилотного проекта созданы все правовые условия, уточнили в пресс-службе ЦБТ.

Тем не менее запуск сервиса потребует технических доработок на стороне аптечных организаций, уточнили в Минцифры. В частности, для этого необходима интеграция с ЕБС, а также с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

При этом во время эксперимента возможность подтверждения рецепта с помощью биометрии при очном посещении аптеки не предполагается, уточнили в ЦБТ. Однако нельзя исключать, что такая возможность появится в будущем — ЕБС может реализовать подобный функционал, добавили в компании.

Можно ли сейчас купить рецептурные лекарства онлайн

С 1 марта 2023 года в трех регионах — Москве, Московской и Белгородской областях — стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. К доставке допускаются только препараты из перечня Минздрава, в который не входят сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества. Сейчас Росздравнадзор выдал лицензии на такую деятельность 15 аптечным сетям.

Чтобы сделать онлайн-заказ, нужно получить электронный рецепт у врача — его потребуется подтвердить на сайте аптечной сети или активировать через приложение «ЕМИАС.ИНФО» и выбрать нужного продавца. После оформления сформируется QR-код заказа, который также отразится в приложении — его нужно будет показать курьеру при получении вместе с паспортом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Минздраве сообщили «Известиям», что количество проданных таким образом лекарств стабильно растет. Если в начале эксперимента ежемесячный прирост продаж составлял чуть более 50%, то осенью этот показатель приблизился к 80%. При этом абсолютные цифры в министерстве не назвали.

В то же время многие участники фармрынка продают дистанционным способом лишь единицы рецептурных препаратов, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Применение биометрии призвано оптимизировать процесс онлайн-покупки рецептурных лекарств и дополнительно упростить его , сообщили в ЦБТ. Тогда сервис будет развиваться еще активнее.

Эксперимент буксует во многом из-за того, что каждый из регионов-участников устанавливает свои требования к организации процесса заказа, доставке лекарств и работе с информационными системами, подчеркнул Артем Соколов. По его словам, чтобы в эксперимент начали активно входить аптечные сети, необходимо как расширить перечень регионов-участников, так и установить единые федеральные требования к его проведению.

Плюсы и минусы продажи рецептурных препаратов по биометрии

Внедрение дистанционной покупки рецептурных препаратов по биометрии поддержит аптечные сети и поможет им привлечь больше клиентов , считает основатель маркетплейса Ruherb.pro Алексей Свистов. Также это усилит конкуренцию в отрасли, что поможет снизить наценки на препараты.

Сервис ускорит введение электронных рецептов в оборот, отметил управляющий партнер юрфирмы BBNP Максим Барашев. Это позволит пресечь возможные нарушения, связанные с незаконным приобретением лекарств по чужому талону.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом больше всего от развития сервиса и реализации инициативы ЦБТ выиграют крупные аптечные сети , отметил Алексей Свистов. Им, по сравнению с мелкими игроками рынка, будет легче выделить нужный бюджет для модернизации системы доставки.

Во многом поэтому возможность заказать рецептурные препараты онлайн появится сначала в крупных городах и только несколько лет спустя — в удаленных поселках , предупредил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Внедрение биометрии важно, поскольку доставка рецептурных препаратов — основная трудность в цифровизации аптечного бизнеса , подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Благодаря развитию сервиса ЦБТ этот процесс станет проще.

Помимо этого, аптечные сети могут перенести часть процессов на логистические компании, добавил Алексей Свистов. Это возможно, даже с учетом того что участвовать в эксперименте могут только игроки с собственными службами доставки. Эксперт пояснил, что многие участники рынка готовы сдавать своих курьеров и технологии в аренду, в том числе с трудоустройством в штат заказчика.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев