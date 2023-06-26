Одно лицо: банк ДОМ.РФ запустит открытие счетов по биометрии

Банк ДОМ.РФ запустит сервис идентификации клиентов по биометрическим данным. Услуга станет доступной до конца августа. Технология позволит физлицу открыть счет без посещения офиса — для этого нужно занести в Единую биометрическую систему (ЕБС) образец голоса и фото лица. По мнению экспертов, это эффективнее и безопаснее традиционного подтверждения действий через смс. Как будет работать сервис — в материале «Известий».

В чем преимущества биометрии

Единая биометрическая система — государственная база. Ее разработал «Ростелеком» по инициативе Минцифры и Центробанка. Пользователи могут сами занести в ЕБС свои данные и получить стандартную или подтвержденную биометрию. Информация надежно зашифрована и защищена — в системе она хранится в виде математических моделей.

ЕБС обрабатывает лицо и голос — причем не по отдельности, а вместе. Такой подход позволяет определить человека, а не его цифровую имитацию — то есть защитить пользователя от мошенников.

Разработка банка ДОМ.РФ находится на финальной стадии: специалисты настраивают оборудование и подготавливают программное обеспечение. После запуска можно будет открыть счет из любого места без посещения отделения: сервис сопоставит лицо и голос клиента с данными из ЕБС.

— Банк России сообщал о планах по внедрению до конца 2023 года биоэквайринга — технологии, позволяющей проводить оплату в магазинах по лицу с помощью устройства OPay. Это абсолютно логичный шаг по развитию платежной инфраструктуры в России. Мы в свою очередь готовим наши ИТ-сервисы к переходу на новый функционал с возможностью простого и безопасного проведения полной сделки без присутствия клиента в офисе, — отметил вице-президент банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Он добавил, что новый формат повысит качество обслуживания и конкуренцию в банковском секторе, ведь биометрия позволит гражданам легко переходить от одного банка к другому.

По словам сооснователя экосистемы «Метр квадратный», руководителя департамента развития сервисов сделок с недвижимостью Юлии Рыкуновой, процесс перехода от банка к банку достаточно прост, и при этом у крупных участников рынка есть широкая сеть отделений и курьерских каналов, а также множество конкурентных предложений.

— Это влияет на показатель оттока клиентов — физических лиц, который, по нашим оценкам, составляет сегодня около 30%. Масштабирование ЕБС для банков, с одной стороны, позволит снизить стоимость привлечения клиентов по сравнению с традиционными каналами, а с другой — приведет к росту издержек на их удержание. Поэтому показатель оттока с высокой вероятностью останется неизменным, а вот сервисная составляющая для клиентов значительно вырастет, — пояснила она.

Как отметила коммерческий директора «Банки.ру» Татьяна Бегус, биометрия активно развивается не только в России, но и в мире. Самые активные регионы — Китай и другие страны Азии.

— Мы внимательно следим за развитием данной технологии, динамикой подключения новых банков и ростом базы клиентов в России. Биометрия позволяет снять ограничения на получение большинства банковских сервисов. Например, сейчас открытие счета в банке возможно только в присутствии сотрудника банка. Это существенно упрощает клиентский путь, и позволяет банкам активнее развивать клиентскую базу физических лиц. На текущий момент технология в России уже унифицирована, основные законодательные акты приняты, поэтому в ближайшее время мы ожидаем прирост базы биометрических данных на десятки миллионов лиц, — сказала она.

Насколько безопасна биометрия

Граждане не всегда охотно соглашаются на сбор биометрических данных — часто из-за тревоги об их возможной утечке. Но в июне банки начали уведомлять россиян о переводе накопленной информации в ЕБС — она будет находиться только в государственной базе. Если клиент откажется, его биометрию удалят. По данным СМИ, в коммерческом секторе сейчас хранятся более 75 млн образцов личных данных такого типа.

По словам Юлии Рыкуновой, ЕБС создана таким образом, что записанные фото и голос клиента существуют в виде математической модели, которая ничего не даст злоумышленникам.

— Думаю, что появление и активное распространение новых массовых сервисов и повышение уровня знания населения о принципах работы системы со временем снизят степень тревожности граждан и повлияют на популяризацию биометрических технологий. Говоря о сервисах, я имею в виду подписание документов через приложение «Госключ», оплату услуг по биометрии, дистанционную сдачу экзаменов и другое, — отметила она.

Lead Product Manager в финтехе «Яндекса», консультант по ИИ-трансформации Сергей Кобелев добавил, что с использованием биометрии будет сложно компрометировать данные, подменить их, показать чужой паспорт или договориться с сотрудником банка.

— Плюс всегда подключается служба безопасности, которая имеет несколько этапов идентификации пользователя. Биометрические данные — лишь один из этапов, который помогает усилить весь процесс. Это гораздо эффективнее, чем классическая история, когда мы подтверждаем себя смс-кой по номеру телефона, привязанному к паспорту, — объяснил эксперт.

Кобелев отметил, что технология к тому же создает инклюзивность: к примеру, ею смогут воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья. «Такие вещи, как биометрия, сильно упрощают жизнь клиенту», — заключил он.

Использование биометрических данных в современном мире становится необходимостью — не только потому что это удобно, но и потому что старую систему с смс и PIN-кодами все сложнее защищать от мошенников. В отличие от жителей многих западных стран, которые не спешат расставаться с «аналоговыми» способами получения услуг, россияне привыкли к качественному цифровому сервису — и банкам нужно идти в ногу со временем, чтобы укрепить доверие клиентов. Биометрия — один из логичных и правильных шагов на пути к этому.

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