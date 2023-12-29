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Жительница Москвы обвинила блогера Шабутдинова в мошенничестве

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Жительница Москвы обвинила блогера Аяза Шабутдинова в мошенничестве. По словам источника «Известий», в марте преподавательница вокала заключила с предпринимателем договор по обучению ведения бизнеса на сумму более 300 тыс. рублей на срок два года.

Документ был составлен между москвичкой и АНО «Центр развития предпринимательства +» в лице исполнительного директора Алексеева В. А. Спустя некоторое время потерпевшая приняла решение прервать обучение, поскольку, по ее мнению, преподаватели не имели должной квалификации и сообщали о себе недостоверные сведения. Однако в возврате средств женщине было отказано.

По данному факту проводится проверка.

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Блогера Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Шабутдинов утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес.

4 ноября Шабутдинова заключили под стражу до 16 декабря по подозрению в мошенничестве. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

12 декабря Таганский суд Москвы продлил Шабутдинову арест на два месяца, он пробудет в СИЗО до 16 февраля 2024 года. В свою очередь, адвокаты блогера в ходе заседания просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог в размере 50 млн рублей. Защита блогера заявила о намерении обжаловать это решение.

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