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Украинский эксперт оценил, сколько страна сможет продержаться без помощи Запада

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Фото: Соцсети
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Лишившись поддержки Запада, Украина не продержится больше года. Такое мнение высказал киевский аналитик Алексей Кущ в интервью телеканалу Al-Jazeera в среду, 27 декабря.

«Теоретически Украина может продержаться от шести месяцев до года самостоятельно. Но для этого потребуется заморозить ряд статей бюджета», — предположил эксперт.

По его словам, будущее Украины и ее экономическая стабильность в настоящее время и с самого начала спецоперации полностью зависят от денег западных союзных государств.

Как сообщил Кущ, страна еще может достичь «фактора безопасности», однако на это потребуется много времени. Стабильности на Украине не будет раньше 2025 года, но даже для этого необходимы значительные инвестиции из-за границы и возвращение на родину украинских беженцев.

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28 декабря зампред комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что Украина будет терять территории, если не получит военную помощь от США. По его словам, некоторые солдаты и командиры украинской армии заявили, что дефицит заставил их свернуть некоторые операции и перейти к оборонительной стратегии.

Ранее, 27 декабря, вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.

Перед этим, 21 декабря, обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель отметил, что без военной поддержки США Украина сможет победить только с помощью чуда. По его словам, при текущих вводных Россия одержит тактическую победу в украинском конфликте в 2024 году.

В тот же день американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить президента страны Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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