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Правительство России разрешило выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик»

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Правительство РФ выдало фармацевтической компании «Герофарм» лицензию на препарат от диабета «Семавик», который является аналогом датского лекарства «Оземпик» (Ozempic). Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Правительство РФ выдало «Герофарму» принудительную лицензию на препарат «Семавик». <…> «Герофарм» в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что принудительная лицензия на производство инновационных лекарств допустима в случае ухода с рынка иностранных фармкомпаний или отдельных препаратов, как считают в российском правительстве. Так, с марта 2023 года «Оземпик» почти полностью исчез из продажи в российских аптеках, из-за чего «Герофарм» обратились к датскому производителю о заключении лицензионного договора. Не получив ответ, компания направила запрос о принудительной лицензии в правительство РФ.

Поставка «Семавика» в аптеки РФ запланирована уже в этом году. Компания будет производить препарат на собственном заводе на территории России.

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Как программа для моделирования клинических испытаний повлияет на выпуск новых отечественных препаратов

Ранее, 27 сентября, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что в России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета, более половины из них — отечественного производства. Он отметил, что отечественная промышленность позволяет также активно экспортировать данную группу препаратов.

До этого, 21 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что качество производимых в России лекарств должно быть соответствующим. Кроме того, в контроле нуждаются и импортозамещаемые препараты.

В июне Мишустин также сообщил, что правительство утвердило новую стратегию развития фармацевтической промышленности, благодаря которой будет увеличен выпуск современных востребованных лекарств. Он указал на то, что важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла — их доля на рынке должна быть увеличена почти до 70% в ближайшие восемь лет.

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