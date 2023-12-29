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MWM указал на хорошую оборону России на арктических территориях

MWM: России есть чем ответить на расширение территории США в Арктике
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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США демонстрируют повышенный интерес к Арктике через свой самый северный штат Аляска, однако Россия может дать соразмерный ответ на эти территориальные претензии. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine в среду, 27 декабря.

Отмечается, что одним из основных принципов намерений США является отправка более ста истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску. По мнению автора материала, Москва же полагается в северных широтах не на авиацию, а в основном на наземные средства обороны.

«Высокоспециализированные варианты ЗРК (Зенитные ракетные комплексы. — Ред.) малой дальности «Тор» и «Панцирь» были разработаны специально для региональных операций для поддержки систем С-400 большей дальности, развернутых в ключевых передовых точках, таких как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси», — сказано в публикации.

Также Арктика станет одним из приоритетных мест для развертывания испытанной в 2021 году системы С-500, пишут журналисты.

Кроме того, издание напомнило о существовании технологий, разработанных российской стороной специально для работы в арктических условиях. Так, истребитель МиГ-31 способен подниматься в воздух с ледовых аэродромов.

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Ранее, 27 декабря, заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер призвал США отозвать претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и потребовать подобных действий от других стран, чтобы защитить Северный Ледовитый океан.

25 декабря главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил «Известиям», что заявления Госдепартамента США о расширении притязаний на континентальный шельф в Арктике носят декларативный характер. Он отметил, что зона, на которую претендует американская сторона, находится в пределах признаваемых США границ, в случае с Россией — соглашением Шеварднадзе-Бейкера 1990 года о линии разграничения морских пространств.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что госдеп США незаконно заявил о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, в том числе в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе. По его мнению, международное сообщество имеет право не признать новые границы.

До этого, 24 декабря, агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф. Государственный департамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть находится в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана, около Японии и в Атлантике.

Ранее, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

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