«Мы требуем гарантий безопасности наших воздушных судов»
Россия и Филиппины сохраняют дружеские отношения, несмотря на геополитические реалии, заявил посол РФ в Маниле Марат Павлов. Стороны заинтересованы в сотрудничестве в области энергетики, финансов и туризма. Рассматривается возможность ведения торговли в нацвалютах и внедрения карты «Мир». Планируют ли Филиппины вступать в БРИКС, когда запустят прямое авиасообщение с РФ и как на островах относятся к русской культуре — в интервью дипломата «Известиям».
«17 из 24 филиппинских сенаторов вошли в Группу дружбы с Россией, что весьма показательно»
— В сентябре 2023 года глава МИД Филиппин Энрике Манало на полях ГА ООН заявил о желании Манилы развивать отношения с Россией. Министр подчеркнул, что «чиновникам следует проводить больше обменов мнениями и встреч, чтобы изучить то, как мы можем двигаться вперед». Планируются ли встречи представителей обеих стран на высшем или ином уровне?
— Я бы начал с определения в целом наших двусторонних отношений, в которых ключевое слово — дружественные. Об этом заявлялось на самом высоком уровне, в том числе и в поздравительной телеграмме, которую президент России Владимир Путин направил своему филиппинскому коллеге Фердинанду Маркосу в мае 2022 года после его избрания. Кроме того, наши лидеры обменялись поздравлениями по случаю национальных праздников, которые проходят оба 12 июня.
Понятно, что говорить о наших отношениях сейчас нужно через призму новых геополитических условий. Но здесь мы констатируем, что филиппинское руководство придерживается независимого и сбалансированного курса во внешней политике. Встреча на уровне лидеров стран должна быть тщательно подготовлена и может состояться для достижения уже каких-то конкретных договоренностей.
В ноябре делегация Федерального собрания РФ приезжала в Манилу на сессию Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума во главе с первым зампредом СФ Андреем Яцкиным. Делегация была многочисленной: девять российских парламентариев. Были проведены теплые и плодотворные встречи с руководством обеих палат конгресса Филиппин. Стороны подтвердили готовность развивать практическую кооперацию в разных областях. Примечательно, что в сенате Филиппин создана Группа дружбы с Россией, в которую вошли 17 из 24 филиппинских сенаторов, что весьма показательно. Так что мы видим высокий уровень контактов в текущем году.
Здание посольства Филиппин в России
— Как вы оцениваете экономические отношения России и Филиппин. Насколько Манила готова вести торговое сотрудничество с Москвой при расчетах в национальных валютах?
— В 2021 году торговый оборот между странами превысил $1 млрд. Хотя в 2022-м он снизился примерно на 15%, но мы воспринимаем это как временное явление, обусловленное объективными сложностями, с которыми столкнулась мировая торговая система. Не скажу, что мы вновь достигнем планки в уходящем году, но тем не менее стремление к этому есть. Подтверждением моих слов служит ряд конкретных шагов, которые мы сделали в 2023-м.
В феврале мы открыли торговое представительство России в Маниле в дополнение к уже имеющемуся с 2021 года представительству Минсельхоза РФ. Кроме того, после четырех лет перерыва из-за пандемии COVID-19 и сложностей согласования 4 и 5 октября в Маниле состоялось заседание Межправительственной комиссии (МПК) по торговому и экономическому сотрудничеству. К нашей правительственной делегации присоединилось около 30 российских компаний. Обсудили все аспекты взаимодействия. Среди них промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика и как раз вопрос финансовых взаиморасчетов. Консультации на уровне профильных ведомств по финансовым вопросам продолжаются. О каких-то конкретных договоренностях пока говорить несколько преждевременно, но работа в этом направлении идет, что уже можно считать позитивным фактом.
На полях также провели деловой форум, его посетили около 160 человек — в зале даже не хватало места, чтобы пообщаться с коллегами и задать интересующие вопросы.
— Какие российско-филиппинские проекты, на ваш взгляд, наиболее многообещающие и масштабные?
— Такие проекты должны иметь взаимовыгодный характер. Я бы отметил потребность филиппинской стороны в минеральных удобрениях. Сейчас уже ведутся коммерческие переговоры. Востребованы пиломатериалы. Интерес вызывает российское машиностроение: это микроавтобусы и грузовики, которые благодаря своей неприхотливости в обслуживании неплохо себя зарекомендовали, поскольку мы их видим на дорогах.
Востребованы и российские медпрепараты: от рака, диабета. Эта область тоже конкретно обсуждалась в прикладном порядке в рамках заседания межправительственной комиссии. Понятно, что здесь сложный процесс сертификации этой продукции, но мы уже проходили эти проблемы, когда продвигали нашу вакцину от COVID-19 «Спутник V». Мы поставили в тяжелое для Филиппин время 10 млн доз. И люди говорят, что именно наша вакцина помогла побороть вирус, потому что есть возможности взаимодействия по такому направлению.
— Москва предлагает Филиппинам энергоресурсы и технологии АЭС малой мощности, Манила же связывает с Россией серьезные надежды в сфере энергетики. В январе 2022 года страны подписали документы, касающиеся практической реализации возможности строительства таких АЭС. Изменилось ли что-то в этом направлении?
— Энергоресурсы — это тот самый конек, на котором можно строить взаимовыгодное сотрудничество, тем более что с филиппинской стороны есть соответствующий запрос. Переговорный процесс не стоит на месте. В этом году состоялись консультации по конкретным вопросам взаимодействия в ядерной энергетике. Делегация «Росатома» в конце февраля – начале марта встречалась с руководством профильных филиппинских ведомств, а также с рядом законодателей, поскольку эта тема комплексная и требующая в том числе создания соответствующей нормативной базы.
Для Филиппин с учетом географии страны как островного государства такое взаимодействие весьма интересно, поскольку наша госкорпорация располагает уникальными решениями в части АЭС малой мощности. Дополнительным импульсом служит наличие уже апробированных плавучих атомных станций. Кроме того, мы располагаем технологиями мирного атома не только в области генерации, но и неэнергетического применения.
Например, можем предложить такие, которые позволяют сохранять и консервировать скоропортящиеся филиппинские товары, такие как бананы, манго, ананасы для доставки в Россию. Вообще сельское хозяйство — это также очень перспективная область. В частности большой потенциал есть у российских производителей в животноводческой отрасли, и они готовы поделиться и технологиями, и самой продукцией. Они заинтересованы в филиппинском рынке. Все эти вопросы обсуждались в июне этого года, когда в Манилу прибыла бизнес-миссия российских экспортеров агропродукции.
— Переходя от масштабного сотрудничества к более узкому, которое непосредственно относится к российским гражданам, хотелось бы узнать, когда на Филиппинах заработает карта «Мир»? В сентябре 2023 года на ВЭФ о такой возможности заявила почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопес Гарсия.
— Это заявление я бы рассматривал как стремление в целом деловых кругов Филиппин к сотрудничеству. Госпожа Гарсия — крупный представитель агробизнеса, поэтому ее слова отражают именно готовность бизнес-сообщества изучать возможности такой платежной системы. Конечно, это отразится на турпотоке из России на Филиппины, но вопрос в практическом плане пока еще не решается. Однако он затрагивался на заседаниях МПК и делового форума. Запуск карты зависит от многих факторов, поэтому пока не могу назвать конкретные сроки начала ее использования.
«Мы готовы делать всё возможное, чтобы продвигать прямое авиасообщение»
— Филиппины ассоциируются с курортной, туристической страной. В посольстве Манилы в Москве заявили «Известиям», что Филиппины готовы к открытию прямого авиасообщения с Россией в I квартале 2024 года. Насколько скоро могут запустить прямые рейсы? Какие есть перспективы развития туристических обменов?
— В частности, в июне проходили переговоры Росавиации с филиппинской делегацией по этому поводу, но есть прекрасная фраза, что танго, к сожалению, можно танцевать только вдвоем. Мы со своей стороны готовы делать всё возможное, чтобы продвигать прямое авиасообщение, тем более что определенный потенциал имеется, но, прежде всего, туристический. Сейчас пока турпоток из РФ не очень высокий. В 2023 году, может, будет чуть более 20 тыс. человек. Но наращивание въездного туризма возможно. Об этом говорят и мои личные встречи с руководством филиппинского МИДа, Минтуризма, Минтранса. Однако мы требуем гарантий безопасности наших воздушных судов и перевозчиков. Пока мы, в том числе через посольство Филиппин в Москве, эту тему продвигаем, но говорить, что 1 марта будет совершен первый рейс, я бы пока не решился.
— Планируются ли изменения требований для въезда на Филиппины? Есть ли возможность продления срока пребывания?
— Эту тему мы держим постоянно на контроле: проводим переговоры, в том числе об облегчении поездок. Что касается действующего порядка, то мне кажется, он довольно льготный. Я имею в виду, что для российских граждан действует безвизовый режим на 30 дней. Сняты ограничения на антиген-тесты, сертификат о вакцинации уже не требуется. Что касается желания остаться на срок больше 30 дней, то для этого нужно обратиться в местное бюро иммиграции. Со своей стороны мы тоже ввели льготы: Филиппины включены в список тех стран, граждане которых могут с 1 августа 2023 года получать дистанционно электронные визы для въезда в РФ. И такой тип визы пользуется здесь большой популярностью.
— В стране непростая ситуация с преступностью. В некоторых районах сообщалось о похищениях туристов с целью получения выкупа. Какие проблемы могут возникнуть у наших путешественников?
— Вопрос безопасности, прежде всего наших граждан, — приоритет для нашего диппредставительства. В целом, на Филиппинах обстановку мы оцениваем как весьма безопасную, тем более за первые 10 месяцев уровень преступности снизился на 8%. Эта статистика, я считаю, отвечает тем реалиям, в которых находится и наша туристическая прослойка. Но что касается обращений в консульский отдел, то к нам поступают вопросы о том, какие острова рекомендованы, а какие нет. Действительно, на юге Филиппин есть территории, которые не рекомендуются к посещению.
Понятно, что нельзя терять бдительность: бывает, что на Филиппинах туристы, причем не только наши, становятся жертвами карманных краж, реже — грабежей, разбоев. Обращения из-за похищений российских туристов, тем более с целью получения выкупа, у нас не зафиксированы. В консульский отдел также обращаются граждане для поиска родственников, которые, приехав на Филиппины, наверное, очень здесь хорошо себя почувствовали и не выходят на связь. Но мы обязательно организовываем поиски через компетентные органы, изучив все обстоятельства. В любом случае, криминальной составляющей при потери связи с родственниками на Филиппинах у нас не отмечено.
— Каковы гуманитарные обмены между странами? Как на Филиппинах относятся к русской культуре? Планируются ли культурные обмены или мероприятия?
— Могу вам сказать, что наши культурная связи — это действительно очень большой пласт наших отношений. Я бы сказал, что он сейчас один из определяющих. В целом, филиппинцы придерживаются традиционных взглядов. Отношение к России, к ее гражданам позитивное.
Например, я бы хотел упомянуть торжества по поводу дня рождения Пушкина. Здесь, в Маниле, стоит памятник нашему великому поэту. Каждый год 6 июня (в день рождения Александра Пушкина. — «Известия») сюда приходит большое количество людей и устраивают торжества. В этом году, например, на мероприятие пришли представители мэрии Манилы, МИДа, сенаторы. И филиппинцы, обучавшиеся в СССР, в России, декламировали стихи Пушкина, исполняли русские народные танцы.
Культурный пласт мы пытаемся вскрыть через наши межрегиональные связи. Конечно же, флагманом в этом плане мы видим отношения между двумя столицами. Например, 30 января Москва и Манила подписали программу сотрудничества между мэриями двух городов. Мы выделили несколько таких приоритетных векторов, в частности, это культурная составляющая. С большим успехом уже прошел комплекс мероприятий «Дни Москвы в Маниле».
В российскую делегацию вошли представители самых различных профессий, например, наш легендарный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и известный российский космонавт Федор Юрчихин, который провел серию мастер-классов для филиппинской молодежи. Общение с нашими легендами произвело такое сильное впечатление, что участники до сих пор вспоминают эти встречи и хотели бы их повторить. Центральным событием стало выступление Московского государственного академического театра танца «Гжель». Было более тысячи человек, устроивших овации.
«Тема БРИКС вызывает здесь интерес»
— Филиппины — одна из стран, приглашенных Китаем к диалогу в формате БРИКС+. Рассматривают ли Филиппины вступление в БРИКС, учитывая, что ряд стран АСЕАН (Таиланд, Индонезия и Камбоджа) подали заявки в 2023 году?
— Я знаю, что тема БРИКС вызывает здесь интерес, но говорить о присоединении Филиппин к этому объединению может быть преждевременно. Тем не менее республика достаточно активна, участвует во многих международных интеграционных процессах. Это один из соучредителей АСЕАН и АТЭС.
Я хотел бы также упомянуть, что наше двустороннее сотрудничество, конечно, приобретает какие-то формы, но мы не должны забывать, что и на площадке АСЕАН мы активно взаимодействуем с республикой уже в формате диалогового партнерства. В рамках той же МПК задавались вопросы о возможности взаимодействия и расширения присутствия на рынках стран Таможенного союза, ЕАЭС.
Тему БРИКС мы продвигаем в том числе и в моих выступлениях, моих публикациях, в местной прессе. Тем более что участие в БРИКС не накладывает ограничений на участие в других союзах, организациях, объединениях. Это символ желания мирового сообщества вырабатывать инициативы совместно на взаимоуважительной и равноправной основе.
Что касается заявок других стран в регионе, думаю, что на Филиппинах четко отслеживают интеграционные процессы и вовлечение их соседей, тем более имеющих очень тесные связи с республикой, поэтому вступление Таиланда, Индонезии и Камбоджи сподвигнет на новые размышления филиппинское руководство.