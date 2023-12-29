«Мы требуем гарантий безопасности наших воздушных судов»

Россия и Филиппины сохраняют дружеские отношения, несмотря на геополитические реалии , заявил посол РФ в Маниле Марат Павлов. Стороны заинтересованы в сотрудничестве в области энергетики, финансов и туризма. Рассматривается возможность ведения торговли в нацвалютах и внедрения карты «Мир» . Планируют ли Филиппины вступать в БРИКС, когда запустят прямое авиасообщение с РФ и как на островах относятся к русской культуре — в интервью дипломата «Известиям».

«17 из 24 филиппинских сенаторов вошли в Группу дружбы с Россией, что весьма показательно»

— В сентябре 2023 года глава МИД Филиппин Энрике Манало на полях ГА ООН заявил о желании Манилы развивать отношения с Россией. Министр подчеркнул, что «чиновникам следует проводить больше обменов мнениями и встреч, чтобы изучить то, как мы можем двигаться вперед». Планируются ли встречи представителей обеих стран на высшем или ином уровне?

— Я бы начал с определения в целом наших двусторонних отношений, в которых ключевое слово — дружественные . Об этом заявлялось на самом высоком уровне, в том числе и в поздравительной телеграмме, которую президент России Владимир Путин направил своему филиппинскому коллеге Фердинанду Маркосу в мае 2022 года после его избрания. Кроме того, наши лидеры обменялись поздравлениями по случаю национальных праздников, которые проходят оба 12 июня.

Понятно, что говорить о наших отношениях сейчас нужно через призму новых геополитических условий. Но здесь мы констатируем, что филиппинское руководство придерживается независимого и сбалансированного курса во внешней политике . Встреча на уровне лидеров стран должна быть тщательно подготовлена и может состояться для достижения уже каких-то конкретных договоренностей.

В ноябре делегация Федерального собрания РФ приезжала в Манилу на сессию Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума во главе с первым зампредом СФ Андреем Яцкиным. Делегация была многочисленной: девять российских парламентариев . Были проведены теплые и плодотворные встречи с руководством обеих палат конгресса Филиппин. Стороны подтвердили готовность развивать практическую кооперацию в разных областях. Примечательно, что в сенате Филиппин создана Группа дружбы с Россией, в которую вошли 17 из 24 филиппинских сенаторов, что весьма показательно . Так что мы видим высокий уровень контактов в текущем году.

Здание посольства Филиппин в России Фото: ТАСС/Станислав Красильников



— Как вы оцениваете экономические отношения России и Филиппин. Насколько Манила готова вести торговое сотрудничество с Москвой при расчетах в национальных валютах?

— В 2021 году торговый оборот между странами превысил $1 млрд. Хотя в 2022-м он снизился примерно на 15%, но мы воспринимаем это как временное явление, обусловленное объективными сложностями, с которыми столкнулась мировая торговая система. Не скажу, что мы вновь достигнем планки в уходящем году, но тем не менее стремление к этому есть . Подтверждением моих слов служит ряд конкретных шагов, которые мы сделали в 2023-м.

В феврале мы открыли торговое представительство России в Маниле в дополнение к уже имеющемуся с 2021 года представительству Минсельхоза РФ . Кроме того, после четырех лет перерыва из-за пандемии COVID-19 и сложностей согласования 4 и 5 октября в Маниле состоялось заседание Межправительственной комиссии (МПК) по торговому и экономическому сотрудничеству . К нашей правительственной делегации присоединилось около 30 российских компаний. Обсудили все аспекты взаимодействия. Среди них промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика и как раз вопрос финансовых взаиморасчетов. Консультации на уровне профильных ведомств по финансовым вопросам продолжаются. О каких-то конкретных договоренностях пока говорить несколько преждевременно, но работа в этом направлении идет, что уже можно считать позитивным фактом.

На полях также провели деловой форум, его посетили около 160 человек — в зале даже не хватало места , чтобы пообщаться с коллегами и задать интересующие вопросы.

Фото: Global Look Press/Sherbien Dacalanio

— Какие российско-филиппинские проекты, на ваш взгляд, наиболее многообещающие и масштабные?

— Такие проекты должны иметь взаимовыгодный характер. Я бы отметил потребность филиппинской стороны в минеральных удобрениях. Сейчас уже ведутся коммерческие переговоры. Востребованы пиломатериалы. Интерес вызывает российское машиностроение : это микроавтобусы и грузовики, которые благодаря своей неприхотливости в обслуживании неплохо себя зарекомендовали, поскольку мы их видим на дорогах.

Востребованы и российские медпрепараты: от рака, диабета . Эта область тоже конкретно обсуждалась в прикладном порядке в рамках заседания межправительственной комиссии. Понятно, что здесь сложный процесс сертификации этой продукции, но мы уже проходили эти проблемы, когда продвигали нашу вакцину от COVID-19 «Спутник V». Мы поставили в тяжелое для Филиппин время 10 млн доз. И люди говорят, что именно наша вакцина помогла побороть вирус , потому что есть возможности взаимодействия по такому направлению.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Москва предлагает Филиппинам энергоресурсы и технологии АЭС малой мощности, Манила же связывает с Россией серьезные надежды в сфере энергетики. В январе 2022 года страны подписали документы, касающиеся практической реализации возможности строительства таких АЭС. Изменилось ли что-то в этом направлении?

— Энергоресурсы — это тот самый конек, на котором можно строить взаимовыгодное сотрудничество, тем более что с филиппинской стороны есть соответствующий запрос . Переговорный процесс не стоит на месте. В этом году состоялись консультации по конкретным вопросам взаимодействия в ядерной энергетике . Делегация «Росатома» в конце февраля – начале марта встречалась с руководством профильных филиппинских ведомств, а также с рядом законодателей, поскольку эта тема комплексная и требующая в том числе создания соответствующей нормативной базы.

Для Филиппин с учетом географии страны как островного государства такое взаимодействие весьма интересно, поскольку наша госкорпорация располагает уникальными решениями в части АЭС малой мощности. Дополнительным импульсом служит наличие уже апробированных плавучих атомных станций . Кроме того, мы располагаем технологиями мирного атома не только в области генерации, но и неэнергетического применения.

Например, можем предложить такие, которые позволяют сохранять и консервировать скоропортящиеся филиппинские товары, такие как бананы, манго, ананасы для доставки в Россию . Вообще сельское хозяйство — это также очень перспективная область. В частности большой потенциал есть у российских производителей в животноводческой отрасли , и они готовы поделиться и технологиями, и самой продукцией. Они заинтересованы в филиппинском рынке. Все эти вопросы обсуждались в июне этого года, когда в Манилу прибыла бизнес-миссия российских экспортеров агропродукции.

Фото: Global Look Press/Hu Xingyu

— Переходя от масштабного сотрудничества к более узкому, которое непосредственно относится к российским гражданам, хотелось бы узнать, когда на Филиппинах заработает карта «Мир»? В сентябре 2023 года на ВЭФ о такой возможности заявила почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопес Гарсия.

— Это заявление я бы рассматривал как стремление в целом деловых кругов Филиппин к сотрудничеству. Госпожа Гарсия — крупный представитель агробизнеса, поэтому ее слова отражают именно готовность бизнес-сообщества изучать возможности такой платежной системы. Конечно, это отразится на турпотоке из России на Филиппины, но вопрос в практическом плане пока еще не решается . Однако он затрагивался на заседаниях МПК и делового форума. Запуск карты зависит от многих факторов, поэтому пока не могу назвать конкретные сроки начала ее использования .

«Мы готовы делать всё возможное, чтобы продвигать прямое авиасообщение»

— Филиппины ассоциируются с курортной, туристической страной. В посольстве Манилы в Москве заявили «Известиям», что Филиппины готовы к открытию прямого авиасообщения с Россией в I квартале 2024 года. Насколько скоро могут запустить прямые рейсы? Какие есть перспективы развития туристических обменов?

— В частности, в июне проходили переговоры Росавиации с филиппинской делегацией по этому поводу, но есть прекрасная фраза, что танго, к сожалению, можно танцевать только вдвоем. Мы со своей стороны готовы делать всё возможное, чтобы продвигать прямое авиасообщение , тем более что определенный потенциал имеется, но, прежде всего, туристический. Сейчас пока турпоток из РФ не очень высокий. В 2023 году, может, будет чуть более 20 тыс. человек. Но наращивание въездного туризма возможно. Об этом говорят и мои личные встречи с руководством филиппинского МИДа, Минтуризма, Минтранса. Однако мы требуем гарантий безопасности наших воздушных судов и перевозчиков . Пока мы, в том числе через посольство Филиппин в Москве, эту тему продвигаем, но говорить, что 1 марта будет совершен первый рейс, я бы пока не решился .

Фото: Global Look Press/Xinhua

— Планируются ли изменения требований для въезда на Филиппины? Есть ли возможность продления срока пребывания?

— Эту тему мы держим постоянно на контроле: проводим переговоры, в том числе об облегчении поездок. Что касается действующего порядка, то мне кажется, он довольно льготный. Я имею в виду, что для российских граждан действует безвизовый режим на 30 дней . Сняты ограничения на антиген-тесты, сертификат о вакцинации уже не требуется. Что касается желания остаться на срок больше 30 дней, то для этого нужно обратиться в местное бюро иммиграции. Со своей стороны мы тоже ввели льготы: Филиппины включены в список тех стран, граждане которых могут с 1 августа 2023 года получать дистанционно электронные визы для въезда в РФ . И такой тип визы пользуется здесь большой популярностью.

— В стране непростая ситуация с преступностью. В некоторых районах сообщалось о похищениях туристов с целью получения выкупа. Какие проблемы могут возникнуть у наших путешественников?

— Вопрос безопасности, прежде всего наших граждан, — приоритет для нашего диппредставительства. В целом, на Филиппинах обстановку мы оцениваем как весьма безопасную , тем более за первые 10 месяцев уровень преступности снизился на 8%. Эта статистика, я считаю, отвечает тем реалиям, в которых находится и наша туристическая прослойка. Но что касается обращений в консульский отдел, то к нам поступают вопросы о том, какие острова рекомендованы, а какие нет. Действительно, на юге Филиппин есть территории, которые не рекомендуются к посещению .

Понятно, что нельзя терять бдительность: бывает, что на Филиппинах туристы, причем не только наши, становятся жертвами карманных краж, реже — грабежей, разбоев. Обращения из-за похищений российских туристов, тем более с целью получения выкупа, у нас не зафиксированы . В консульский отдел также обращаются граждане для поиска родственников, которые, приехав на Филиппины, наверное, очень здесь хорошо себя почувствовали и не выходят на связь. Но мы обязательно организовываем поиски через компетентные органы, изучив все обстоятельства. В любом случае, криминальной составляющей при потери связи с родственниками на Филиппинах у нас не отмечено.

Фото: Global Look Press/Rouelle Umali

— Каковы гуманитарные обмены между странами? Как на Филиппинах относятся к русской культуре? Планируются ли культурные обмены или мероприятия?

— Могу вам сказать, что наши культурная связи — это действительно очень большой пласт наших отношений. Я бы сказал, что он сейчас один из определяющих. В целом, филиппинцы придерживаются традиционных взглядов. Отношение к России, к ее гражданам позитивное .

Например, я бы хотел упомянуть торжества по поводу дня рождения Пушкина. Здесь, в Маниле, стоит памятник нашему великому поэту. Каждый год 6 июня (в день рождения Александра Пушкина. — «Известия») сюда приходит большое количество людей и устраивают торжества . В этом году, например, на мероприятие пришли представители мэрии Манилы, МИДа, сенаторы. И филиппинцы, обучавшиеся в СССР, в России, декламировали стихи Пушкина, исполняли русские народные танцы.

Культурный пласт мы пытаемся вскрыть через наши межрегиональные связи. Конечно же, флагманом в этом плане мы видим отношения между двумя столицами. Например, 30 января Москва и Манила подписали программу сотрудничества между мэриями двух городов. Мы выделили несколько таких приоритетных векторов, в частности, это культурная составляющая. С большим успехом уже прошел комплекс мероприятий «Дни Москвы в Маниле» .

В российскую делегацию вошли представители самых различных профессий, например, наш легендарный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и известный российский космонавт Федор Юрчихин, который провел серию мастер-классов для филиппинской молодежи. Общение с нашими легендами произвело такое сильное впечатление, что участники до сих пор вспоминают эти встречи и хотели бы их повторить . Центральным событием стало выступление Московского государственного академического театра танца «Гжель». Было более тысячи человек, устроивших овации.

Фото: pamyatnikpushkinu.ru Памятник Александру Пушкину в Маниле

«Тема БРИКС вызывает здесь интерес»

— Филиппины — одна из стран, приглашенных Китаем к диалогу в формате БРИКС+. Рассматривают ли Филиппины вступление в БРИКС, учитывая, что ряд стран АСЕАН (Таиланд, Индонезия и Камбоджа) подали заявки в 2023 году?

— Я знаю, что тема БРИКС вызывает здесь интерес, но говорить о присоединении Филиппин к этому объединению может быть преждевременно . Тем не менее республика достаточно активна, участвует во многих международных интеграционных процессах. Это один из соучредителей АСЕАН и АТЭС.

Я хотел бы также упомянуть, что наше двустороннее сотрудничество, конечно, приобретает какие-то формы, но мы не должны забывать, что и на площадке АСЕАН мы активно взаимодействуем с республикой уже в формате диалогового партнерства. В рамках той же МПК задавались вопросы о возможности взаимодействия и расширения присутствия на рынках стран Таможенного союза, ЕАЭС.

Тему БРИКС мы продвигаем в том числе и в моих выступлениях, моих публикациях, в местной прессе. Тем более что участие в БРИКС не накладывает ограничений на участие в других союзах, организациях, объединениях. Это символ желания мирового сообщества вырабатывать инициативы совместно на взаимоуважительной и равноправной основе.