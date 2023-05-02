Ягода Манила: Филиппины все больше входят в орбиту США

США заполучили еще одного союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе . День спустя после того, как Вашингтон покинул лидер Южной Кореи Юн Сок Ель, туда с четырехдневным визитом прибыл президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший . По итогам его встречи с Джо Байденом две страны, ранее согласовавшие доступ американцев на еще четыре филиппинские военные базы и недавно завершившие одни из крупнейших двусторонних военных учений, договорились и дальше крепить альянс в области обороны . Кроме того, Маниле был обещан ряд экономических «плюшек» от США. Как такое развитие событий скажется на отношениях Филиппин с Китаем , главным торговым партнером страны, — в материале «Известий».

Курс на новое сближение

Филиппины стали первой страной Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми США подписали договор о взаимной обороне, предусматривающий, что каждая из сторон придет на защиту другой в случае нападения на одну из них третьей стороной. Это документ был утвержден еще в 1951 году. Так что эта страна Юго-Восточной Азии давно находилась в числе американских союзников в области обороны .

Однако в годы правления на Филиппинах Родриго Дутерто (в 2016-2022) отношения Манилы и Вашингтона пошли по наклонной, в том числе и в сфере безопасности . Экс-президент, которого многие считали излишне дружественным Китаю, не скрывал своего антиамериканизма и в свое время даже грозился отказаться от двустороннего договора о пребывании на Филиппинах военного контингента США.

С уходом Дутерте и приходом в кресло президента Фердинанда Маркоса-младшего, вступившего в должность прошлым летом, отношения Филиппин и США вышли на новый виток развития , апофеозом чего стал первый за последние 10 лет визит филиппинского лидера в Штаты. Он проходит с 1 по 4 мая.

Джо Байден и Джилл Байден приветствуют Фердинанда Маркоса — младшего и его супругу Луизу Аранету-Маркос в Белом доме, Вашингтон, 1 мая 2023 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis

Одни из важнейших итогов были объявлены 1 мая по итогам встречи в Белом доме лидеров двух стран. Так, президент Байден подтвердил «нерушимую приверженность Соединенных Штатов альянсу с Филиппинами» и обязательство Вашингтона прийти на выручку Маниле в случае «вооруженного нападения на филиппинские вооруженные силы , гражданские суда или летательные аппараты в зоне Тихого океана, в том числе в Южно-Китайском море».

В полном соответствии с заведенной Штатами модой, в совместном заявлении появился и тезис о намерении двух стран добиваться обеспечения «свободы судоходства в Южно-Китайском море (ЮКМ)» и полетов над ним, а также о важности уважения суверенных прав государств в рамках их исключительных экономических зон в соответствии с международным правом.

Китай в тексте документа не упомянут, но именно эта страна, бесспорно, считается тем «слоном в комнате», которого нельзя было не приметить . Ведь именно он претендует на суверенитет почти над всем ЮКМ, считая своим пространство, простирающееся на более чем на 1,5 тыс. км от его материковой части и заходящее в исключительные экономические зоны Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Брунея и Индонезии.

Наконец, США и Филиппины подтвердили «важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе в качестве неотъемлемого элемента глобальной безопасности и процветания», что стало еще одним камнем в китайский огород.

Переговоры Джо Байдена и Фердинанда Маркоса — младшего в Белом доме Фото: REUTERS/Leah Millis

Неудивительно, что Тайвань приветствовал совместное заявление лидеров Филиппин и США, тогда как в Китае, пусть пока только на уровне издания Global Times, обвинили Штаты в очередной попытке сколотить новый союз в Юго-Восточной Азии для сдерживания Пекина .

Помимо красивых фраз лидеры договорились и кое о чем на практике. К примеру, для укрепления двустороннего альянса в области обороны Маниле пообещали передачу американской техники , включая три самолета C–130 и дополнительные суда прибрежного патрулирования. Кроме того, США и Филиппины договорились в ближайшее время разработать принципы для повышения оперативной совместимости своих вооруженных сил как на суше, на море и в воздухе, так и в космосе и даже киберпространстве. Наконец, стороны решили работать над созданием двух трехсторонних альянсов с участием Японии и Австралии — стран, также относящихся к Китаю, мягко говоря, настороженно.

Немаловажным и приятным для Манилы моментом стали и договоренности в области торгово-экономических отношений. Филиппинам пообещали выделить $3 млрд инвестиций для укрепления инфраструктуры добычи важнейших полезных ископаемых, а также открытие первой торговой миссии США на островах . Это произойдет до конца года. Ну а вишенкой на торте стало решение провести в Маниле Индо-Тихоокеанский бизнес-форум 2024-го — крупнейшее коммерческое мероприятие Штатов в регионе, которое обещает заметно укрепить позиции Филиппин в качестве ключевого узла региональных цепочек поставок.

Меж двух огней

Визит Маркоса в США случился вскоре после того, как Филиппины дали добро на доступ американских военных еще к четырем своим военным объектам вдобавок к пяти, где уже имеется военное присутствие Штатов . Что примечательно, три новые базы расположены на острове Лусон, недалеко от Тайваня. Вдобавок к заполучению доступа к новым базам, США вовсю взялись за улучшение технических возможностей на уже имеющихся, выделив на эти цели $100 млн. Некоторые американские эксперты даже предположили, что объекты на Филиппинах рассматриваются Вашингтоном как потенциальное место размещения ракет и артиллерийских систем для противодействия китайскому десанту на Тайвань.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Rouelle Umali

Знаком растущего взаимодействия двух стран в сфере безопасности стали и крупнейшие ежегодные маневры Филиппин и Штатов , к которым привлекли 17,6 тыс. военнослужащих, закончившиеся всего за три дня до нынешней встречи двух лидеров в Белом доме. А чуть ранее, в начале апреля в Вашингтоне прошел диалог глав оборонного ведомства и глав МИДов в формате «2+2», на которых стороны в числе прочего обсудили и такую злободневную тему, как создание устойчивых цепочек поставок полупроводников. На фоне давления США на союзников в попытке отлучить от передовых чипов Китай крупнейший игрок рынка — тайваньская TSMC — начала строительство новых заводов по производству чипов в США и Японии. И вполне вероятно, что свой «кусочек пирога» захотят получить и филиппинцы взамен на поддержку Тайваня.

Любопытно, что еще до вступления Фердинанда Маркоса в должность президента большинство аналитиков предсказывали: его внешняя политика будет, скорее, прокитайской . Впрочем, нельзя сказать, что сближение с США сделало Маркоса совсем уж антикитайским политиком. Прямо перед вылетом в Штаты президент Филиппин дал интервью, где рассказал журналистам о некоторых успехах, достигнутых по итогам его недавней встречи в Маниле с главой МИД КНР Цинь Ганом . Например, о том, что Китай согласился «сесть» и поговорить о правах филиппинцев на рыболовство в ЮКМ. Но главное, что привлекло внимание СМИ, стало следующее заявление Маркоса: «Мы не будем поощрять никаких провокационных действий, в которые будут вовлечены Филиппины, со стороны какой-либо другой страны... Мы не позволим использовать Филиппины в качестве плацдарма для каких-либо военных действий ».

— Опасения быть втянутым в американо-китайское столкновение из-за Тайваня и опасения по поводу реакции Пекина ставят Маркоса-младшего в затруднительное положение, — отметил эксперт по азиатскому региону и Китаю из Университета Атенео де Манила Лусио Бланко Питло III. — Пекин обнародовал свое мнение насчет дополнительных военных объектов вблизи Тайваня. Это ставит Филиппины в затруднительное положение — страна хочет сохранить свои обязательства перед США, но опасается вызвать антагонизм у своего крупнейшего торгового партнера Китая .

Фото: REUTERS/Taiwan Defence Ministry

Это означает, что невзирая на более тесные американо-филиппинские связи, Манила будет стараться воздерживаться от излишне жесткого подхода по отношению к Пекину в ЮКМ.