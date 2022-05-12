Она его Манила: как Филиппины вновь возглавил Фердинанд Маркос
Новым президентом Филиппин избран сын бывшего диктатора и его полный тезка Фердинанд Маркос. О том, какие шаги проложили путь к власти отпрыску свергнутого и вынужденного бежать из страны лидера и с кем Манила будет и не будет дружить при новом президенте, — в материале «Известий».
Камбэк по-филиппински
В далеком 1986 году в результате так называемой революции народной власти ныне покойный, но всё еще печально известный филиппинский диктатор Фердинанд Маркос был вынужден спешно покинуть президентский дворец Малаканьян в Маниле на вертолете вместе со своей семьей.
36 лет спустя новым хозяином Малаканьяна оказался его сын и полный тезка Фердинанд Маркос-младший. 9 мая большинство местных избирателей отдали свои голоса в пользу именно этого 64-летнего политика. Обнародовать официальные итоги выборов избирком обещал лишь к концу мая, однако предварительные данные уже показали: Маркос заручился минимум 31 млн голосов из 67,5 млн зарегистрированных избирателей — это вдвое больше, чем у его ближайшей соперницы вице-президента Лени Робредо. А значит, именно он сменит уходящего 30 июня Родриго Дутерте на посту нового главы Филиппин в ближайшие шесть лет.
Отчасти уверенная победа Маркоса стала возможна благодаря тандему с представительницей другой политической династии страны — дочерью Дутерте Сарой, которая до недавнего времени занимала пост мэра города Давао на южном острове Минданао. Многие в стране ожидали, что Сара — женщина столь же решительная, как и ее отец, но менее грубая, — сама пойдет в президенты, не довольствуясь вторыми ролями. В прошлом году в нескольких городах на юге страны даже появились плакаты Run, Sara, run (от английского слова run, переводящегося как «беги», так и «баллотируйся». — «Известия»). Но она поскромничала. Зато тандем с Маркосом сыграл на руку им обоим, позволив объединить их базы поддержки на севере и юге страны. И на выборах 9 мая Сара Дутерте вполне уверенно обошла других претендентов на пост вице-президента (на Филиппинах эта должность выборная).
Президент Филиппин Родриго Дутерте (в центре)
При этом Родриго Дутерте, которого самого не раз обвиняли в деспотичных методах правления, так и не поддержал официально Фердинанда Маркоса в качестве своего преемника. «Избалованный ребенок», «слабый лидер» — такими некомплиментарными эпитетами уходящий президент еще недавно отзывался о своем нынешнем сменщике, намекнув даже как-то на пристрастие последнего к кокаину.
Тем не менее тот же Дутерте приложил руку к тому, чтобы восстановить имя Маркоса-отца, — например, дав зеленый свет на его погребение на Кладбище национальных героев в Маниле с воинскими почестями в 2016 году. Для многих в стране и мире имя Маркоса-старшего, правившего страной железной рукой с 1965 по 1986 год, стало нарицательным обозначением диктатора-клептократа. Его обвиняли в пытках, похищениях и убийствах оппонентов, а также в выводе из страны миллиардов долларов. И после того как его тело было привезено на родину в 1993 году (он умер за несколько лет до этого на Гавайях, куда сбежал после своего свержения), покойному экс-диктатору пришлось четверть века лежать в мавзолее — страна так и не могла решить, как именно его останки стоит захоронить.
Между тем семья диктатора, вернувшаяся после его смерти на родину, стала крайне активно участвовать в политической жизни страны. И хотя супруга Маркоса Имельда провалилась на президентских выборах в начале 1990-х, позднее она смогла стать депутатом национального Конгресса, как затем и ее дочь Ими и сын Маркос. И все последние годы династия Маркосов делала всё, чтобы представить правление Маркоса-старшего в качестве периода стабильности, безопасности, порядка и строительного бума, а не диктатуры и казнокрадства. То есть, по сути, переписывала историю.
Первая инаугурация президента Фердинанда Маркоса, 30 декабря 1965 года
И как признал «Известиям» декан Манильской школы государственного управления Атенео Рональд Мендоса, умелая кампания в соцсетях, преуменьшающая нарушения прав человека в годы военного положения (1972–1986) и преувеличивающая достижения Маркоса-отца, позволила завоевать его сыну сердца нового поколения молодых избирателей, не заставших самые сложные годы в жизни страны лично.
Пекиноцентричность
Что удивительно, во время избирательной кампании в тени осталось главное — какую внутреннюю и внешнюю политику на посту президента будет проводить Фердинад Маркос. Во многом оттого, что, будучи кандидатом, он не только не обнародовал четкую программу действий, но даже не стал принимать участие в предвыборных дебатах с другими претендентами на пост.
Тем не менее ряд его заявлений и некоторые факты биографии свидетельствуют о том, что в свое правление он будет точно настроен на дружеские отношения с Китаем. Еще при жизни и правлении Маркоса-старшего Филиппины, бывшие верным союзником США, установили в 1975 году дипломатические отношения с Китаем, начав после этого активное сближение с Пекином. И, к слову, именно Маркос-младший, будучи 18-летним, сопровождал свою мать Имельду в Пекин в исторической поездке, которая проложила путь к дипломатической разрядке.
В 2000-х годах уже в качестве самостоятельного политика Фердинанд Маркос также нередко бывал в КНР, пытаясь наладить бизнес-связи. А незадолго до своей победы на нынешних выборах он заявил: «Люди в китайском посольстве — мои друзья».
Более того, он не раз говорил и о намерении заключить двусторонний договор с Китаем для преодоления территориального спора в Южно-Китайском море (ЮКМ). Как известно, еще в 2016 году Международный трибунал в Гааге отклонил претензии КНР на большую часть ЮКМ, постановив, что участки, на которые претендуют обе страны, принадлежат только Филиппинам. Пекин это решение не признал и продолжил активную деятельность в водах, которые Манила считает своими.
Сторонники кандидата в президенты Фердинанда Маркоса радуются его победе в выборах
— Дутерте также стремился к взаимодействию и пытался достичь двусторонних соглашений с Китаем. Но во время его президентского срока трения всё равно возникали и по-прежнему происходили недружественные инциденты, особенно в прошлом году. Маркос, по-видимому, продолжит политику Дутерте в отношении ЮКМ. Но не думаю, что напряженность обязательно спадет, даже если она может быть более сдержанной и недолгой, — сказал «Известиям» директор Института морских дел и морского права Филиппинского университета Джей Батонгбакал. — Хотя Китай уже указал, что филиппино-китайские отношения будут более стабильными при администрации Маркоса, ссылаясь на свою историческую дружбу с его семьей.
При этом, по словам эксперта, делать выводы о том, как дружественная позиция Маркоса в отношении Пекина может повлиять на отношения с США, пока рано. Как известно, уходящий лидер прославился своим ярым антиамериканизмом — например, во время первого после избрания визита в КНР Дутерте во всеуслышание заявил, что пришло время «сказать США «прощай». И за весь свой шестилетний срок ни разу не побывал в Штатах с визитом. Тем не менее он не стал, как грозил ранее, окончательно отказываться от двустороннего договора о пребывании на Филиппинах военного контингента США.
И, как рассказал Reuters аналитик по международным вопросам из университета Де ла Саль в Маниле Ренато Крус Де Кастро, Маркос, имеющий проблемы с США (там ему и его матери грозят иск за неуважение к решению суда и штраф в размере $353 млн), тоже не будет портить отношения с Вашингтоном — хотя бы потому, что «столкнется с ограничениями со стороны своих бюрократов и вооруженных сил, которые действительно ценят альянс с американцами».
Избранный президент Филиппин Фердинанд Маркос
Что касается связей с Россией, то они скорее всего, будут поставлены на паузу. Как и Дутерте, Маркос не раз говорил об улучшении отношений с Москвой и сначала отказывался занимать определенную позицию по ситуации на Украине. О необходимости быть «нейтральными» в этом конфликте говорила и напарница нового президента Сара Дутерте. Но позднее тональность немного сменилась — недавно Маркос-младший заявил, что Россия должна «уважать свободу Украины». Хорошей новостью для Москвы может служить разве тот факт, что высшее руководство Филиппин не поедет на саммит США–АСЕАН 12–13 мая, на котором американцы будут вновь давить на страны Азии с целью побудить их занять более критическую позицию в отношении РФ.