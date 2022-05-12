Она его Манила: как Филиппины вновь возглавил Фердинанд Маркос

Новым президентом Филиппин избран сын бывшего диктатора и его полный тезка Фердинанд Маркос . О том, какие шаги проложили путь к власти отпрыску свергнутого и вынужденного бежать из страны лидера и с кем Манила будет и не будет дружить при новом президенте, — в материале «Известий» .

Камбэк по-филиппински

В далеком 1986 году в результате так называемой революции народной власти ныне покойный, но всё еще печально известный филиппинский диктатор Фердинанд Маркос был вынужден спешно покинуть президентский дворец Малаканьян в Маниле на вертолете вместе со своей семьей.

36 лет спустя новым хозяином Малаканьяна оказался его сын и полный тезка Фердинанд Маркос-младший . 9 мая большинство местных избирателей отдали свои голоса в пользу именно этого 64-летнего политика. Обнародовать официальные итоги выборов избирком обещал лишь к концу мая, однако предварительные данные уже показали: Маркос заручился минимум 31 млн голосов из 67,5 млн зарегистрированных избирателей — это вдвое больше, чем у его ближайшей соперницы вице-президента Лени Робредо. А значит, именно он сменит уходящего 30 июня Родриго Дутерте на посту нового главы Филиппин в ближайшие шесть лет.

Отчасти уверенная победа Маркоса стала возможна благодаря тандему с представительницей другой политической династии страны — дочерью Дутерте Сарой , которая до недавнего времени занимала пост мэра города Давао на южном острове Минданао. Многие в стране ожидали, что Сара — женщина столь же решительная, как и ее отец, но менее грубая, — сама пойдет в президенты, не довольствуясь вторыми ролями. В прошлом году в нескольких городах на юге страны даже появились плакаты Run, Sara, run (от английского слова run, переводящегося как «беги», так и «баллотируйся». — «Известия»). Но она поскромничала. Зато тандем с Маркосом сыграл на руку им обоим, позволив объединить их базы поддержки на севере и юге страны. И на выборах 9 мая Сара Дутерте вполне уверенно обошла других претендентов на пост вице-президента (на Филиппинах эта должность выборная).

Она его Манила Президент Филиппин Родриго Дутерте (в центре) Фото: Global Look Press/Xinhua/Rodrigo Duterte

При этом Родриго Дутерте, которого самого не раз обвиняли в деспотичных методах правления, так и не поддержал официально Фердинанда Маркоса в качестве своего преемника. «Избалованный ребенок», «слабый лидер» — такими некомплиментарными эпитетами уходящий президент еще недавно отзывался о своем нынешнем сменщике, намекнув даже как-то на пристрастие последнего к кокаину.

Тем не менее тот же Дутерте приложил руку к тому, чтобы восстановить имя Маркоса-отца, — например, дав зеленый свет на его погребение на Кладбище национальных героев в Маниле с воинскими почестями в 2016 году . Для многих в стране и мире имя Маркоса-старшего, правившего страной железной рукой с 1965 по 1986 год, стало нарицательным обозначением диктатора-клептократа. Его обвиняли в пытках, похищениях и убийствах оппонентов, а также в выводе из страны миллиардов долларов. И после того как его тело было привезено на родину в 1993 году (он умер за несколько лет до этого на Гавайях, куда сбежал после своего свержения), покойному экс-диктатору пришлось четверть века лежать в мавзолее — страна так и не могла решить, как именно его останки стоит захоронить.

Между тем семья диктатора, вернувшаяся после его смерти на родину, стала крайне активно участвовать в политической жизни страны. И хотя супруга Маркоса Имельда провалилась на президентских выборах в начале 1990-х, позднее она смогла стать депутатом национального Конгресса, как затем и ее дочь Ими и сын Маркос. И все последние годы династия Маркосов делала всё, чтобы представить правление Маркоса-старшего в качестве периода стабильности, безопасности, порядка и строительного бума, а не диктатуры и казнокрадства. То есть, по сути, переписывала историю.

Она его Манила Первая инаугурация президента Фердинанда Маркоса, 30 декабря 1965 года Фото: commons.wikimedia.org/Malacañang Palace

И как признал «Известиям» декан Манильской школы государственного управления Атенео Рональд Мендоса, умелая кампания в соцсетях, преуменьшающая нарушения прав человека в годы военного положения (1972–1986) и преувеличивающая достижения Маркоса-отца, позволила завоевать его сыну сердца нового поколения молодых избирателей, не заставших самые сложные годы в жизни страны лично.

Пекиноцентричность

Что удивительно, во время избирательной кампании в тени осталось главное — какую внутреннюю и внешнюю политику на посту президента будет проводить Фердинад Маркос . Во многом оттого, что, будучи кандидатом, он не только не обнародовал четкую программу действий, но даже не стал принимать участие в предвыборных дебатах с другими претендентами на пост.

Тем не менее ряд его заявлений и некоторые факты биографии свидетельствуют о том, что в свое правление он будет точно настроен на дружеские отношения с Китаем . Еще при жизни и правлении Маркоса-старшего Филиппины, бывшие верным союзником США, установили в 1975 году дипломатические отношения с Китаем, начав после этого активное сближение с Пекином. И, к слову, именно Маркос-младший, будучи 18-летним, сопровождал свою мать Имельду в Пекин в исторической поездке, которая проложила путь к дипломатической разрядке.

В 2000-х годах уже в качестве самостоятельного политика Фердинанд Маркос также нередко бывал в КНР, пытаясь наладить бизнес-связи. А незадолго до своей победы на нынешних выборах он заявил: « Люди в китайском посольстве — мои друзья ».

Более того, он не раз говорил и о намерении заключить двусторонний договор с Китаем для преодоления территориального спора в Южно-Китайском море (ЮКМ). Как известно, еще в 2016 году Международный трибунал в Гааге отклонил претензии КНР на большую часть ЮКМ, постановив, что участки, на которые претендуют обе страны, принадлежат только Филиппинам. Пекин это решение не признал и продолжил активную деятельность в водах, которые Манила считает своими.

Она его Манила Сторонники кандидата в президенты Фердинанда Маркоса радуются его победе в выборах Фото: REUTERS/Willy Kurniawan

— Дутерте также стремился к взаимодействию и пытался достичь двусторонних соглашений с Китаем. Но во время его президентского срока трения всё равно возникали и по-прежнему происходили недружественные инциденты, особенно в прошлом году. Маркос, по-видимому, продолжит политику Дутерте в отношении ЮКМ. Но не думаю, что напряженность обязательно спадет, даже если она может быть более сдержанной и недолгой , — сказал «Известиям» директор Института морских дел и морского права Филиппинского университета Джей Батонгбакал. — Хотя Китай уже указал, что филиппино-китайские отношения будут более стабильными при администрации Маркоса, ссылаясь на свою историческую дружбу с его семьей.

При этом, по словам эксперта, делать выводы о том, как дружественная позиция Маркоса в отношении Пекина может повлиять на отношения с США, пока рано. Как известно, уходящий лидер прославился своим ярым антиамериканизмом — например, во время первого после избрания визита в КНР Дутерте во всеуслышание заявил, что пришло время «сказать США «прощай». И за весь свой шестилетний срок ни разу не побывал в Штатах с визитом. Тем не менее он не стал, как грозил ранее, окончательно отказываться от двустороннего договора о пребывании на Филиппинах военного контингента США.

И, как рассказал Reuters аналитик по международным вопросам из университета Де ла Саль в Маниле Ренато Крус Де Кастро, Маркос, имеющий проблемы с США (там ему и его матери грозят иск за неуважение к решению суда и штраф в размере $353 млн), тоже не будет портить отношения с Вашингтоном — хотя бы потому, что «столкнется с ограничениями со стороны своих бюрократов и вооруженных сил, которые действительно ценят альянс с американцами».

Она его Манила Избранный президент Филиппин Фердинанд Маркос Фото: REUTERS/Eloisa Lopez