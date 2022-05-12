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Путин поздравил Фердинанда Маркоса с победой на выборах президента Филиппин

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Фото: REUTERS/Lisa Marie David
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фердинанду Ромуальдесу Маркосу по случаю победы на выборах президента Республики Филиппины, сообщили 12 мая в пресс-службе Кремля.

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Российский лидер отметил, что отношения между двумя странами традиционно носят дружественный характер.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-филиппинского сотрудничества в различных сферах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указал в поздравлении президент РФ.

9 мая на Филиппинах состоялись выборы президента, а также вице-президента, сенаторов, конгрессменов и других управленцев. Согласно предварительной информации избиркома, сын и тезка бывшего покойного диктатора Фердинанд Маркос-младший одержал убедительную победу.

Пост-вице премьера займет и дочь действующего президента Филиппин Родриго Дутерте, Сара Дутерте-Карпио, которая победила на выборах за этот пост.

Поздравление Маркосу направили также президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.

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