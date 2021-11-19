Президент Филиппин рассказал об употребляющем кокаин кандидате

Один из кандидатов на предстоящих президентских выборах в Филиппинах употребляет кокаин. Такое заявление сделал действующий президент Родриго Дутерте в пятницу, 19 ноября.

«Есть даже кандидат в президенты, употребляющий кокаин … Он из богатой семьи», — слова Дутерте передала газета Inquirer.

При этом имя кандидата он не назвал.

Выборы в стране пройдут 9 мая 2022 года. Родриго Дутерте занимает должность с мая 2016 года, но быть переизбранным и вообще занимать государственную должность он больше не может в связи с обнародованием факта его уклонения от уплаты налогов в 1995 году. Его дочь выставила свою кандидатуру в вице-президенты.

Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с распространителями наркотиков и наркозависимыми. Мировая общественность неоднократно осуждала его методы борьбы с наркоторговлей. Как пишет Inquirer, в результате его действий погибли 6 тыс. человек, хотя правозащитные организации заявляют, что настоящие цифры ближе к 27 тыс. Против Дутерте возбуждено дело о преступлениях против человечности в Международном уголовном суде.

24 октября президент страны Иван Дуке Маркес сообщил, что полиция и военные задержали главаря крупнейшего наркокартеля страны. Президент назвал задержание лидера преступной организации «Клан залива» Дайро Антонио Усуги, также известного как Отониэль, самым серьезным ударом, нанесенным по наркоторговле «в этом веке» и сравнил его по значимости с падением наркобарона Пабло Эскобара.