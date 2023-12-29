Фонды и рынок: как завершили 2023 год российские НКО

Число подопечных у большинства некоммерческих организаций в России в 2023 году выросло, в том числе за счет открытия новых направлений, связанных с СВ О, говорится сразу в нескольких экспертных исследованиях. При этом финансовые проблемы, на которые активно жаловались благотворительные организации еще в прошлом году, в этом постепенно решаются. Более 40% НКО заявили, что имеют возможность полноценно выполнить все стоящие перед ними задачи. НКО адаптировались к нынешней ситуации быстрее, чем к пандемии COVID-19, считают эксперты.

НКО в новых условиях

Некоммерческие организации к концу 2023 года смогли адаптироваться к изменениям, вызванным началом СВО и санкционным давлением , свидетельствуют данные сразу нескольких исследований, имеющихся в распоряжении «Известий».

Так, Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ изучил деятельность 975 организаций. 20% руководителей этих НКО сказали, что им хватает средств для всего задуманного, еще четверть заявили, что финансы позволяют полноценно выполнить все задачи, хотя на новые проекты их вряд ли хватит.

Среди основных проблем каждый пятый представитель НКО назвал сложности с обновлением материальной базы и оплатой квалифицированных кадров. 9% указали, что их организациям приходится искать средства к существованию в ущерб основным задачам, а 13% — что они работают «на чистом энтузиазме».

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Тем не менее, большинство респондентов (62%) согласились с тезисом, что их организациям удалось адаптироваться к работе в новых условиях, и только 5% — что этого не удалось сделать.

— Текущая ситуация не прошла бесследно для некоммерческого сектора и потребовала зачастую вносить коррективы в организационную деятельность, — сказала «Известиям» директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирина Мерсиянова. — Тем не менее, если сравнивать с кризисом пандемии COVID-19, можно отметить, что НКО успешнее адаптировались к меняющимся условиям. Например, снижение доходов затронуло гораздо меньшую долю некоммерческих организаций, чем два года назад, и меньшая доля руководителей говорит о сокращении частных пожертвований, в том числе от крупных доноров.

В опросе центра ВШЭ отмечается, что для заметного числа организаций кризисная ситуация стала точкой роста: четверть респондентов отметили, что улучшились их взаимоотношения с органами власти, 28% указали, что улучшилось взаимоотношений с другими НКО, 27% — со сторонниками, и 38% отметили, что и их репутация стала в целом лучше.

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В исследовании «Итоги 2023 года для НКО», которое провела лаборатория социальных исследований Ver.Sia Lab при поддержке благотворительного фонда «Нужна помощь» и компании OMI, отмечается, что 37% организаций заявили об увеличении бюджета. Исследователи собрали данные по 271 НКО.

«Данные говорят о восстановительном этапе в секторе после 2022 года, когда многие фандрайзинговые процессы необходимо было поменять и пересмотреть», — указывают авторы этого исследования.

При этом они отмечают, что объемы финансирования растут в основном у молодых и небольших НКО с числом сотрудников до тех человек, работающих в сфере культуры, образования, спорта. А вот для более крупных фондов с опытом работы более 10 лет, которые предоставляют социальные услуги и медицинскую помощь или работают в области экологии и правозащиты, поступления сокращаются.

«Это свидетельствует о том, что фокус государственной поддержки направлен на финансирование НКО, работающих в области культурных инициатив, исторической памяти, патриотического воспитания», — говорится в исследовании Ver.Sia Lab.

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Очень немногие зоозащитные организации в этом году получили поддержку Фонда президентских грантов, подтвердила «Известиям» директор по фандрайзингу пензенского благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Малышева. Она связала это с изменением законодательства в отношении безнадзорных животных.

— Вероятно, это связано с тем, что большинство зоозащитников писали заявки по программе «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат», судьба реализации которой под большим вопросом: уже в трех субъектах РФ приняли законы, позволяющие усыплять безнадзорных животных, — рассказала она.

Как финансировались НКО в 2023 году

Позитивную динамику увидели Ver.Sia Lab и в годовой динамике источников финансирования. Так, по сравнению с прошлым годом выросла доля НКО, у которых увеличился объем не только государственной поддержки, но и пожертвований от частных лиц и поступлений от коммерческих компаний.

— В 2022-м доли НКО, получавших доходы из данных источников, чаще сокращались, чем росли, — указывают авторы исследования. — Н аиболее заметно изменилась ситуация с финансированием со стороны бизнеса. Если в прошлом году этот источник сократился у 36% НКО, то в 2023-м таких организаций лишь 24%, а у 20% он и вовсе вырос.

Средства Фонда президентских грантов, по их данным, получает половина НКО, принявших участие в исследовании, а у четверти организаций поступления от таких грантов составляют 60% бюджета и более, указали в Ver.Sia Lab. По данным центра ВШЭ, различные субсидии и гранты от органов власти получило более трети опрошенных некоммерческих организаций.

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«За последние два года значительно выросла доля организаций, которые обращаются не только к региональным субсидиям, но и к конкурсам Фонда президентских грант ов: 37% респондентов сообщают, что получали президентские гранты, что почти втрое превышает показатель 2021 года», — говорится в исследовании.

В 2023 году НКО стали меньше диверсифицировать источники финансирования: если в 2021 году 36% опирались на четыре и более источника средств, то в 2023 году — только 28%, тогда как доля организаций, имеющих всего один источник денежных поступлений, выросла с 18 до 26%.

— Тем не менее, большинство НКО, как и в позапрошлом году, не рассчитывают на единственный источник средств и имеют два-три разных пути финансирования, — указали в ВШЭ.

После ухода из России многих западных корпораций, новых партнеров удалось найти среди российских и китайских компаний, рассказала директор БФ «Арифметика добра» Наиля Новожилова.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Большим прорывом для нас стало начало сотрудничества с одним из китайских автопроизводителей, — рассказала она. — Его поддержка в течение года превысила 17 млн рублей.

Также в этом году фонд поддержали, по ее словам, новые корпоративные партнеры внутри страны. При этом объем частных пожертвований пока не удалось вернуть на уровень 2021 года.

— Это вынудило фонд в 2023 году оптимизировать некоторые траты, чтобы сохранить основные программы, — рассказала Наиля Новожилова. — Например, пришлось отказаться от проведения выездного образовательного кампуса для подростков-сирот. Также сократили административные расходы в части развития команды, удешевили промопродукцию, привлекали больше интеллектуальных волонтеров, экономили на таргетированной и контекстной рекламе, а иногда и вовсе отказывались от нее.

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Те НКО, которые начали перестраивать свою деятельность еще в пандемию, быстрее адаптировались к существующей ситуации, полагает директор фонда борьбы с инсультом ОРБИ Екатерина Милова.

— Это во многом нас спасло в прошлом году: мы уже начали реформировать фонд, уходить от гранто- и корпоратозависимостей, развивать частный фандрайзинг, — отметила она. — Несмотря на то, что в этом году мы недополучили несколько грантов, мы чувствуем себя устойчиво, нас поддержал рост других сегментов — частного и корпоративного фандрайзинга.

Старые проблемы и новые подопечные

Руководители НКО чаще, чем в период пандемии говорят, что увеличилась востребованность услуг их организаций, а также численность потребителей их услуг, рассказала «Известиям» Ирина Мерсиянова. Но при этом они также отмечают и рост удовлетворенности благополучателей.

В опросе НИУ ВШЭ руководители НКО назвали в числе основных проблемам отсутствие интереса со стороны возможных спонсоров и бизнес-структур, нехватку специалистов. Примерно пятая часть НКО сталкивается с такими трудностями, как выгорание руководства или сотрудников, имеют проблемы с помещением, жалуются на отсутствие поддержки или интереса со стороны местных властей.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Кроме того, некоммерческие организации второй год работают с новыми категориями благополучателей, связанными с СВО , зафиксировано в исследовании Ver.Sia Lab. Это семьи военнослужащих и мобилизованных, а также жители новых территорий.

«Ряд опрошенных организаций отмечает, что высокий общественный интерес к теме СВО привел к снижению объема сотрудничества с частными донорами и бизнесом, чье внимание переключилось на поддержу военнослужащих и их семей, жителей ЛНР, ДНР, — отметили авторы. — Можно предположить, что для ряда НКО работа с новыми категориями благополучателей стала необходимой для общего продолжения работы организации и поиска финансирования».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Военнослужащим и их семьям помогали в основном вещами и одеждой, продуктами питания и средствами гигиены. Требовалась и психологическая помощь, хотя и реже.

— Если в 2022 году 58% опрошенных НКО, помогающих военнослужащим и их семьям, оказывали им психологическую помощь, то в 2023 году таких организаций стало 44%. Вероятно, это связано с завершением активного этапа частичной мобилизации и снижением стресса от этого процесса, — пояснили в исследовании.

Чаще НКО стали оказывать помощь в виде военного оборудования и средств защиты — это может быть как закупка бронежилетов, так и плетение маскировочных сетей, изготовление свечей. Среди других вариантов поддержки назывались концерты для раненых, письма для военнослужащих, консультации по социальным вопросам.