Всем едино: для НКО хотят серьезно упростить систему отчетности

Отчетность для некоммерческих организаций упростится, они будут подавать ее не в различные ведомства, как это происходит сейчас, а в единую цифровую систему. Соответствующие разработки Агентства стратегических инициатив направлены в правительство, выяснили «Известия». С помощью этой же платформы НКО смогут направлять и заявки на гранты и субсидии. Кроме того, у каждой организации появится свой кабинет на «Госуслугах». Упрощение подачи отчетности для НКО давно назрело, однако есть риск, что не все смогут подавать документы исключительно в электронной форме, считают эксперты.

Единая электронная платформа для НКО

Электронная платформа для НКО, через которую они смогут формировать и направлять в различные ведомства необходимые документы, может появиться в России. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило создать ее на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества Добро.РФ. Соответствующие разработки направлены в Министерство экономического развития. Инициатива призвана значительно упростить документооборот НКО: сейчас отчеты о своей деятельности они направляют сразу в несколько ведомств — в частности, Минюст и Росстат, а заявки на гранты и субсидии — в совершенно разные госорганизации.

В августе этого года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с АСИ рассмотреть вопрос упрощения отчетности благотворительных, добровольческих и социально ориентированных НКО. В том числе с помощью автоматизации процессов ее предоставления.

На существующей платформе Добро.РФ, которая может стать основой нового механизма, уже зарегистрировано более 5 млн пользователей и более 17 тыс. некоммерческих организаций и общественных объединений, сообщили «Известиям» в АСИ. Высокая административная нагрузка остается одной из проблем для НКО, уточнила гендиректор агентства Светлана Чупшева.

— В течение года даже в рамках упрощенной системы отчетности организациям некоммерческого сектора требуется направить в уполномоченные органы 36 документов, — сообщила она. — Такие процессы отнимают много времени, которое сотрудники НКО могли бы потратить на работу с людьми.

При этом у небольших организаций, как правило, нет ресурсов на построение собственных систем электронного документооборота, указала она.

В АСИ также считают важным создать личный кабинет для некоммерческих организаций на портале «Госуслуги» — сейчас НКО должны использовать множество аккаунтов в информационных системах различных ведомств. Но документы, выгруженные на «Госуслуги», органы исполнительной власти смогут сами распределять между собой на основе межведомственного взаимодействия.

Также предлагается синхронизировать сроки предоставления годовой отчетности в различные ведомства — сейчас они также разные для различных инстанций.

Эти правила следует распространить на весь сектор некоммерческих организаций, а не только на благотворительные, добровольческие и социально ориентированные, считают в АСИ. Предложения направили в Минэкономразвития, в ведомстве подтвердили «Известиям» их получение.

«Работа над упрощением отчетности НКО ведется на межведомственной площадке, — сообщили в Минэке. — В ней наряду с Минэкономразвития также участвуют Минюст, Росстат и ФНС. С начала 2024 года планируется предоставление НКО доступа в личные кабинеты, с помощью которых организации смогут заполнить электронную форму отчета».

Некоторые сведения отчетности НКО дублируются, что создает дополнительную административную нагрузку на сектор, отмечали и в Минюсте. Это ведомство также готовит законопроект, связанный с упрощением отчетности для НКО, — параллельно с АСИ.

В начале ноября Министерство юстиции разместило для общественного обсуждения законопроект, согласно которому организации смогут подавать отчеты в Минюст в режиме «одного окна» исключительно в электронном виде. Это будет способствовать прозрачности и открытости деятельности НКО, считают в министерстве.

«Работа по подготовке информационной площадки для подачи некоммерческими организациями отчетности в электронной форме уже ведется, — говорится в официальном сообщении ведомства о размещении законопроекта. — С 2024 года планируется предоставить некоммерческим организациям доступ в личные кабинеты через профиль на «Госуслугах».

Зачем нужно «единое окно»

Подача отчетности НКО через «единое окно» давно назрела, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Например, это позволило бы организациям тратить больше времени на решение общественно-полезных задач, а не на оформление бумаг, отметила директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева.

— Это снизит риски для НКО в части случайного пропуска срока отчетности, что особенно значимо для малых организаций, — сказала она «Известиям».

«Единое окно» для подачи данных было бы актуально не только для НКО, но и для органов власти, которые анализируют результаты их деятельности, разрабатывают меры поддержки, добавил исполнительный директор Союза НКО Анатолий Ганин.



— Если у госорганов будут оперативные данные о текущем положении дел в некоммерческих организациях, то тактические решения в поддержку того или иного сегмента организации будут приниматься гораздо быстрее и с ювелирной точностью — разным организациям требуются разные меры, — пояснил он.

В НКО проблема отчетности стоит особенно остро, потому что, в отличие от коммерческих, люди в них зачастую трудятся без оплаты или за минимальные деньги, считает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова.

— Люди часто держатся на энтузиазме, вере в правое дело и в то, что решением этих проблем нужно заниматься. И зачастую организации финансируются за счет средств тех людей, которые объединяются, чтобы решать эти проблемы, — отметила она. — Это значит, что время, которое в НКО уходит на подготовку отчетности, более дорогое. Поэтому особенно важно прислушаться к их нуждам.

К сожалению, большинство социально ориентированных НКО не могут себе позволить экспериментировать в поисках цифровых решений, изыскивать дополнительные средства для этого, добавила учредитель и руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова.

— Мы видим большой запрос со стороны коллег на готовые решения, разработку которых они пока не могут себе позволить, — пояснила она.

Рынок НКО созрел для перехода на новый уровень работы, уверена эксперт.

Однако переход к полностью электронной отчетности несет определенные риски, опасаются эксперты. Например, на некоторых территориях остаются проблемы с доступом в интернет, обратила внимание глава комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

— Есть НКО, у которых всё не очень хорошо с техническим оснащением. Например, у советов ветеранов, — пояснила она.

Кроме того, у многих сотрудников НКО цифровые компетенции всё еще остаются довольно низкими, констатировала Ирина Мерсиянова.

Поэтому, по ее мнению, важно сохранить возможность подачи документов в бумажном виде, чтобы невозможность подачи документов в электронной форме не стала причиной ликвидации организаций.

— Пусть 90% воспользуются электронной формой взаимодействия с госорганами, но оставшиеся 10% или даже 5% заслуживают того, чтобы пытаться сохранить жизнь организациям как можно дольше. За любой НКО стоит целевая аудитория, которой она оказывает помощь, — уверена эксперт.

Также решением проблемы могла бы стать опция сдачи электронной отчетности через МФЦ, где сотрудникам организации могли бы помочь с заполнением всех необходимых форм, добавила Елена Тополева-Солдунова.

Многие некоммерческие организации уже давно хранят всю отчетность в электронном виде, добавил исполнительный директор благотворительного фонда «Кораблик» Дмитрий Акимов. Важно, чтобы при подаче документов через «единое окно» была возможность убедиться: все заинтересованные ведомства действительно получили необходимые данные, подчеркнул он.