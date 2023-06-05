Публичный контроль: единый реестр НКО с госфинансированием появится в России

Новый федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) может появиться в России — в него войдут структуры, которые когда-либо получали поддержку от федеральных или региональных органов власти. Законопроект разработало Минэкономразвития для «повышения прозрачности» отрасли : в перечне будет аккумулирована информация из 1,5 тыс. разнородных баз данных. Также в нем будут указаны нарушения, которые организация когда-либо допускала при исполнении госгранта или при работе с субсидиями. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что такой инструмент будет полезен — особенно в условиях длительных дискуссий о полном реестре всех НКО, которого до сих пор нет из-за неясных положений законодательства.

Прозрачнее и понятнее

Создать единый реестр СО НКО — получателей господдержки планируется к 2025 году в России. Такие организации занимаются решением социальных проблем в стране, в частности, оказывают помощь уязвимым слоям населения: людям с инвалидностью, многодетным семьям, беженцам и мигрантам и многим другим. Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия», сейчас сведения о предоставленной поддержке СО НКО нигде не агрегируются — для получения такой информации приходится ее искать в различных списках, общее число которых составляет около 1,5 тыс. В частности, десять подобных реестров СО НКО ведут федеральные органы исполнительной власти, 254 — региональные, 1019 — структуры местного самоуправления.

Если поправки в закон об НКО будут приняты, то информацию о любом виде госфинансирования НКО больше не надо будет вносить в разные реестры, ее будут добавлять только в единый федеральный перечень , отмечают в Минэкономразвития.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Создание единого реестра позволит органам госвласти, гражданам и организациям в оперативном режиме иметь доступ к полной информации об оказанных мерах поддержки , — заявил «Известиям» директор департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Святослав Сорокин. — Это повысит прозрачность сектора , а также даст возможность сформировать аналитическую базу для совершенствования государственных мер поддержки некоммерческой сферы.

Список нарушений

У предлагаемых поправок может быть и антикоррупционный эффект , полагает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова.

— Есть случаи, когда ведомства на внеконкурсной основе распределяют субсидии, поэтому обществу хорошо бы уже знать, кто является получателем, — сказала она «Известиям». — В конце концов именно граждане за счет своих налогов финансируют такие отчисления из бюджета.

Кроме того, по ее словам, информация о возможных нарушениях грантовых или иных договоров может помочь повысить исполнительскую ответственность организаций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— НКО придется более трезво относиться к обязательствам, которые они на себя берут , — полагает эксперт. — Кроме того, реестр помешает поддерживать имидж тех деятелей фандрайзинга, которые говорят, что они «бедные сиротки». Теперь будет видно, что на самом деле у них есть на тот же проект, например, грант и на 10 млн рублей, и на 15 млн рублей.

Информация об организации в перечне получателей господдержки даст возможность при начислении средств оценить уровень и качество ее работы, полагает председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Елена Тополева-Солдунова.

— Мы будем видеть, из каких источников НКО получала финансирование, как справилась с проектами, насколько ей доверяют, — сказала она. — То есть можно судить о том, насколько НКО проверенная, умеет ли конструировать и реализовывать проекты, а также отчитываться по ним.

Отменить НДФЛ

Все опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что новый реестр «не будет лишним», так как сейчас не существует единого списка социально ориентированных НКО , где была бы вся информация в формате «одного окна».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— В России нет юридически закрепленного статуса СО НКО, нет никаких государственных свидетельств такого статуса, — пояснила Ирина Мерсиянова. — Это лишь вопрос направлений деятельности организаций, которые прописаны в их уставе. Но НКО имеет право менять их. Это лишь некие признаки, которые дают НКО право претендовать на соответствующую господдержку.

При этом она указала, что «даже не каждая вторая» НКО получала когда-либо господдержку из бюджетов разного уровня.

НКО существуют также и на пожертвования или взносы ее членов, оказывают платные услуги, также есть и волонтерские организации, которые не получают никакого финансирования , напомнила Елена Тополева-Солдунова.

— Сейчас много не очень работающих реестров, что говорит о необходимости пересмотра законодательства, в том числе и об СО НКО, — объяснила она. — Постоянно происходит путаница, какие организации относятся к социально ориентированным, а какие — нет. При этом условия, что организация должна быть именно таковой, содержатся в правилах грантовых конкурсов. А сегодня это лишь самозаявительная история.

Законодательство об НКО нуждается в оперативной донастройке, которая бы закрыла этот пробел, полагает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (председатель комитета) Ольга Тимофеева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я за предлагаемый реестр получателей поддержки, так как нет единой системы. Нужен и общий перечень СО НКО, — сказала она «Известиям».

Сейчас, по ее словам, среди законопроектов, которые разрабатываются в комитете, есть инициативы об отмене НДФЛ для НКО, которые получают государственные гранты.

— Иначе одной рукой даем, а другой забираем, — пояснила Ольга Тимофеева.

Депутат подтвердила, что сейчас нет понимания, сколько же в России СО НКО и какой объем господдержки оказывается таким организациям.

— Мы готовим и законопроект, который ввел бы специальную категорию в бюджете, чтобы мы видели, какую помощь мы оказываем, — рассказала она.