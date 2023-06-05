Публичный контроль: единый реестр НКО с госфинансированием появится в России
Новый федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) может появиться в России — в него войдут структуры, которые когда-либо получали поддержку от федеральных или региональных органов власти. Законопроект разработало Минэкономразвития для «повышения прозрачности» отрасли: в перечне будет аккумулирована информация из 1,5 тыс. разнородных баз данных. Также в нем будут указаны нарушения, которые организация когда-либо допускала при исполнении госгранта или при работе с субсидиями. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что такой инструмент будет полезен — особенно в условиях длительных дискуссий о полном реестре всех НКО, которого до сих пор нет из-за неясных положений законодательства.
Прозрачнее и понятнее
Создать единый реестр СО НКО — получателей господдержки планируется к 2025 году в России. Такие организации занимаются решением социальных проблем в стране, в частности, оказывают помощь уязвимым слоям населения: людям с инвалидностью, многодетным семьям, беженцам и мигрантам и многим другим. Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия», сейчас сведения о предоставленной поддержке СО НКО нигде не агрегируются — для получения такой информации приходится ее искать в различных списках, общее число которых составляет около 1,5 тыс. В частности, десять подобных реестров СО НКО ведут федеральные органы исполнительной власти, 254 — региональные, 1019 — структуры местного самоуправления.
Если поправки в закон об НКО будут приняты, то информацию о любом виде госфинансирования НКО больше не надо будет вносить в разные реестры, ее будут добавлять только в единый федеральный перечень, отмечают в Минэкономразвития.
— Создание единого реестра позволит органам госвласти, гражданам и организациям в оперативном режиме иметь доступ к полной информации об оказанных мерах поддержки, — заявил «Известиям» директор департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Святослав Сорокин. — Это повысит прозрачность сектора, а также даст возможность сформировать аналитическую базу для совершенствования государственных мер поддержки некоммерческой сферы.
Список нарушений
У предлагаемых поправок может быть и антикоррупционный эффект, полагает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова.
— Есть случаи, когда ведомства на внеконкурсной основе распределяют субсидии, поэтому обществу хорошо бы уже знать, кто является получателем, — сказала она «Известиям». — В конце концов именно граждане за счет своих налогов финансируют такие отчисления из бюджета.
Кроме того, по ее словам, информация о возможных нарушениях грантовых или иных договоров может помочь повысить исполнительскую ответственность организаций.
— НКО придется более трезво относиться к обязательствам, которые они на себя берут, — полагает эксперт. — Кроме того, реестр помешает поддерживать имидж тех деятелей фандрайзинга, которые говорят, что они «бедные сиротки». Теперь будет видно, что на самом деле у них есть на тот же проект, например, грант и на 10 млн рублей, и на 15 млн рублей.
Информация об организации в перечне получателей господдержки даст возможность при начислении средств оценить уровень и качество ее работы, полагает председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Елена Тополева-Солдунова.
— Мы будем видеть, из каких источников НКО получала финансирование, как справилась с проектами, насколько ей доверяют, — сказала она. — То есть можно судить о том, насколько НКО проверенная, умеет ли конструировать и реализовывать проекты, а также отчитываться по ним.
Отменить НДФЛ
Все опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что новый реестр «не будет лишним», так как сейчас не существует единого списка социально ориентированных НКО, где была бы вся информация в формате «одного окна».
— В России нет юридически закрепленного статуса СО НКО, нет никаких государственных свидетельств такого статуса, — пояснила Ирина Мерсиянова. — Это лишь вопрос направлений деятельности организаций, которые прописаны в их уставе. Но НКО имеет право менять их. Это лишь некие признаки, которые дают НКО право претендовать на соответствующую господдержку.
При этом она указала, что «даже не каждая вторая» НКО получала когда-либо господдержку из бюджетов разного уровня.
НКО существуют также и на пожертвования или взносы ее членов, оказывают платные услуги, также есть и волонтерские организации, которые не получают никакого финансирования, напомнила Елена Тополева-Солдунова.
— Сейчас много не очень работающих реестров, что говорит о необходимости пересмотра законодательства, в том числе и об СО НКО, — объяснила она. — Постоянно происходит путаница, какие организации относятся к социально ориентированным, а какие — нет. При этом условия, что организация должна быть именно таковой, содержатся в правилах грантовых конкурсов. А сегодня это лишь самозаявительная история.
Законодательство об НКО нуждается в оперативной донастройке, которая бы закрыла этот пробел, полагает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (председатель комитета) Ольга Тимофеева.
— Я за предлагаемый реестр получателей поддержки, так как нет единой системы. Нужен и общий перечень СО НКО, — сказала она «Известиям».
Сейчас, по ее словам, среди законопроектов, которые разрабатываются в комитете, есть инициативы об отмене НДФЛ для НКО, которые получают государственные гранты.
— Иначе одной рукой даем, а другой забираем, — пояснила Ольга Тимофеева.
Депутат подтвердила, что сейчас нет понимания, сколько же в России СО НКО и какой объем господдержки оказывается таким организациям.
— Мы готовим и законопроект, который ввел бы специальную категорию в бюджете, чтобы мы видели, какую помощь мы оказываем, — рассказала она.
По словам депутата, комитет также обращался к ведомствам и регионам с предложением маркировать некоммерческие организации, получившие госфинансирование, а также выделять в отчетах отдельно деньги, которые направлены на работу СО НКО.