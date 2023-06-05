Двое из одного: в РФ запретят создавать НКО с похожими названиями
В России ограничат деятельность мошенников, которые под видом добросовестных некоммерческих организаций пытаются заполучить деньги от граждан. Для этого депутаты Госдумы от «Единой России» готовят законопроект о защите фирменного наименования НКО, выяснили «Известия». Сегодня право на защиту своего наименования есть только у коммерческих организаций. Кроме того, законопроект не позволит организациям дискредитировать НКО, используя их названия. В Минюсте подтвердили «Известиям» подобную работу над комплексным изменением законодательства. По их данным, предметом рассмотрения дел между некоммерческими организациями, как правило, становятся именно споры о наименовании. Авторы рассчитывают внести документ до конца этой сессии.
Отстоять свое
На фоне появления всё новых мошеннических схем в Госдуме приступили к работе над новым законопроектом, который укрепит положение НКО. Речь идет о защите их «фирменного наименования», то есть названия, рассказала соавтор инициативы депутат Ольга Занко. Таким образом, в РФ запретят создавать НКО со схожими названиями.
— У нас уже были прецеденты, когда аферисты создавали псевдо-НКО и использовали примерно схожие названия известной благотворительной организации или фонда, которые завоевали доверие людей. Как это может выглядеть: например, существует фонд «Круг добра», а они создают «Круг доброты». Так, мошенники потенциально могут обмануть человека. При этом они также способны дискредитировать деятельность самой организации, сподвигнуть людей переводить благотворительные средства. Такие прецеденты уже были. Поэтому мы работаем над этой инициативой, — сказала «Известиям» Ольга Занко.
К слову, если говорить о дискредитации, то речь не обязательно может идти о мошенничестве. К примеру, репутация добросовестной НКО, занимающейся поддержкой ветеранов, может пострадать от интернет-постов руководителей некоммерческой организации, которая зарегистрируется под тем же названием, уточнила Ольга Занко.
Сегодня, по словам парламентария, право на защиту своего наименования есть только у коммерческих компаний, а у НКО оно отсутствует. Многие структуры страдают из-за незащищенности своих наименований, подтвердила глава комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. По ее словам, пользуясь уже имеющимся доверием к известному бренду, обманщики действительно собирают пожертвования от его имени.
— Это очень востребованная инициатива. Сегодня законодательство позволяет зарегистрировать фонд с названием, например, «Подари жизнь +» или просто с полностью идентичным, но для иной организационно-правовой формы НКО. Общественная палата давно предлагает навести тут порядок, внести изменения в законодательство, чтобы защитить добросовестные организации. Думаю, что такую инициативу поддержит широкий круг общественности, — сказала она.
Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина подтвердила, что НКО не могут требовать прекратить использовать свои или похожие названия. По ее словам, в России проблема одинаковых наименований постепенно становится всё более актуальной из-за ухода компаний с рынка и новые организации пытаются использовать чужую репутацию. По данным Минюста России, в стране начиная с 2020 года было зарегистрировано более 213 тыс. НКО.
Право использования фирменного наименования и защиты исключительного права на него подробно регулируется ст. 1473, 1474 Гражданского кодекса РФ. Однако, по словам Ольги Занко, изменить потребуется законодательство в сфере НКО. Авторы рассчитывают внести документ до конца этой сессии, которая завершается 30 июля.
Фейковые организации
Примечательно, что ранее на эту проблему обращали внимание и в Минюсте — ведомстве, курирующем развитие некоммерческого сектора. Еще в 2021 году министр Константин Чуйченко подтвердил, что ведомство может отказать НКО в регистрации, если организация с таким же наименованием была создана ранее, однако прямого запрета действительно нет. «Специальных положений о способах защиты наименования организации в законе об НКО не содержится, нет их и в Гражданском кодексе», — сказал он.
В пресс-службе Минюста «Известиям» рассказали, что вопрос о необходимости защиты наименований таких структур, урегулирования их споров, а также противодействия недобросовестной конкуренции между ними активно поднимался министром и представителями ведомства в последние месяцы на различных площадках. В частности, министерство работает над концепцией совершенствования корпоративного управления НКО, напомнили там.
— В настоящее время Минюстом России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, представителями СПЧ, депутатами Государственной думы и членами Общественной палаты РФ проводится работа по комплексному изменению законодательства о некоммерческих организациях, включая совершенствование норм, регулирующих защиту их наименования, что позволит наиболее эффективно решить проблемные вопросы в сфере деятельности некоммерческих организаций, — сказали в пресс-службе.
Кроме того, Минюст совместно с ФАС по итогам анализа рассматриваемых дел с участием НКО установили, что предметом рассмотрения таких дел, как правило, становятся именно споры о наименовании.
Председатель центральной контрольной комиссии Российского союза молодежи кандидат юридических наук Игорь Фатов пояснил: создавая организацию с наименованием, близким к названию уже зарекомендовавшей себя НКО, люди рассчитывают получить ее положительный имидж «и это получается уже ближе к фейковым организациям», пояснил он.
— У нас, например, Российский союз молодежи, созданный 33 года назад, имеет свою структуру — у нас есть региональные, местные организации. И их создание также имеет свою процедуру, в частности, их должен утверждать РСМ в соответствии с определенным порядком. И вот появился отрицательный опыт — было создано несколько местных организаций с нашим наименованием, на которые Российский союз молодежи не давал согласие. И получается, что действуют местные организации, носящие имя нашей структуры, но при этом не имеющие отношение к РСМ. И что они завтра там сделают? Кто будет имиджево за это отвечать? — сказал «Известиям» Игорь Фатов.
В подобной ситуации, когда создают структуру с одноименным названием с попыткой подстроится под видимость деятельности «более сильного, более интересного НКО», обманщики могут публиковать свои реквизиты и получать деньги от людей, которые доверяют изначальной структуре, отметил юрист Юрий Капштык. Впрочем, проблема далеко не нова и не всегда имеет мошеннические корни. К примеру, в 2017-м благотворительный фонд «Подари жизнь» подал иск на организацию с аналогичным названием, которая была зарегистрирована в Красноярске. Суд отказал в рассмотрении дела по существу на основании того, что НКО не имеют возможности защищать свое наименование в суде. Тем не менее в 2017-м Верховный суд пересмотрел решение Красноярского суда.