Двое из одного: в РФ запретят создавать НКО с похожими названиями

В России ограничат деятельность мошенников, которые под видом добросовестных некоммерческих организаций пытаются заполучить деньги от граждан. Для этого депутаты Госдумы от «Единой России» готовят законопроект о защите фирменного наименования НКО , выяснили «Известия». Сегодня право на защиту своего наименования есть только у коммерческих организаций. Кроме того, законопроект не позволит организациям дискредитировать НКО, используя их названия . В Минюсте подтвердили «Известиям» подобную работу над комплексным изменением законодательства. По их данным, предметом рассмотрения дел между некоммерческими организациями, как правило, становятся именно споры о наименовании. Авторы рассчитывают внести документ до конца этой сессии.

Отстоять свое

На фоне появления всё новых мошеннических схем в Госдуме приступили к работе над новым законопроектом, который укрепит положение НКО. Речь идет о защите их «фирменного наименования», то есть названия , рассказала соавтор инициативы депутат Ольга Занко. Таким образом, в РФ запретят создавать НКО со схожими названиями.

— У нас уже были прецеденты, когда аферисты создавали псевдо-НКО и использовали примерно схожие названия известной благотворительной организации или фонда, которые завоевали доверие людей. Как это может выглядеть: например, существует фонд «Круг добра», а они создают «Круг доброты». Так, мошенники потенциально могут обмануть человека . При этом они также способны дискредитировать деятельность самой организации, сподвигнуть людей переводить благотворительные средства. Такие прецеденты уже были. Поэтому мы работаем над этой инициативой, — сказала «Известиям» Ольга Занко.

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К слову, если говорить о дискредитации, то речь не обязательно может идти о мошенничестве. К примеру, репутация добросовестной НКО, занимающейся поддержкой ветеранов, может пострадать от интернет-постов руководителей некоммерческой организации, которая зарегистрируется под тем же названием , уточнила Ольга Занко.

Сегодня, по словам парламентария, право на защиту своего наименования есть только у коммерческих компаний, а у НКО оно отсутствует. Многие структуры страдают из-за незащищенности своих наименований , подтвердила глава комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. По ее словам, пользуясь уже имеющимся доверием к известному бренду, обманщики действительно собирают пожертвования от его имени.

— Это очень востребованная инициатива. Сегодня законодательство позволяет зарегистрировать фонд с названием, например, «Подари жизнь +» или просто с полностью идентичным, но для иной организационно-правовой формы НКО. Общественная палата давно предлагает навести тут порядок, внести изменения в законодательство, чтобы защитить добросовестные организации. Думаю, что такую инициативу поддержит широкий круг общественности, — сказала она.

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Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина подтвердила, что НКО не могут требовать прекратить использовать свои или похожие названия. По ее словам, в России проблема одинаковых наименований постепенно становится всё более актуальной из-за ухода компаний с рынка и новые организации пытаются использовать чужую репутацию. По данным Минюста России, в стране начиная с 2020 года было зарегистрировано более 213 тыс. НКО.

Право использования фирменного наименования и защиты исключительного права на него подробно регулируется ст. 1473, 1474 Гражданского кодекса РФ. Однако, по словам Ольги Занко, изменить потребуется законодательство в сфере НКО. Авторы рассчитывают внести документ до конца этой сессии, которая завершается 30 июля.

Фейковые организации

Примечательно, что ранее на эту проблему обращали внимание и в Минюсте — ведомстве, курирующем развитие некоммерческого сектора. Еще в 2021 году министр Константин Чуйченко подтвердил, что ведомство может отказать НКО в регистрации, если организация с таким же наименованием была создана ранее, однако прямого запрета действительно нет. «Специальных положений о способах защиты наименования организации в законе об НКО не содержится, нет их и в Гражданском кодексе », — сказал он.

В пресс-службе Минюста «Известиям» рассказали, что вопрос о необходимости защиты наименований таких структур, урегулирования их споров, а также противодействия недобросовестной конкуренции между ними активно поднимался министром и представителями ведомства в последние месяцы на различных площадках. В частности, министерство работает над концепцией совершенствования корпоративного управления НКО, напомнили там.

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— В настоящее время Минюстом России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, представителями СПЧ, депутатами Государственной думы и членами Общественной палаты РФ проводится работа по комплексному изменению законодательства о некоммерческих организациях, включая совершенствование норм, регулирующих защиту их наименования , что позволит наиболее эффективно решить проблемные вопросы в сфере деятельности некоммерческих организаций, — сказали в пресс-службе.

Кроме того, Минюст совместно с ФАС по итогам анализа рассматриваемых дел с участием НКО установили, что предметом рассмотрения таких дел, как правило, становятся именно споры о наименовании.

Председатель центральной контрольной комиссии Российского союза молодежи кандидат юридических наук Игорь Фатов пояснил: создавая организацию с наименованием, близким к названию уже зарекомендовавшей себя НКО, люди рассчитывают получить ее положительный имидж «и это получается уже ближе к фейковым организациям» , пояснил он.



— У нас, например, Российский союз молодежи, созданный 33 года назад, имеет свою структуру — у нас есть региональные, местные организации. И их создание также имеет свою процедуру, в частности, их должен утверждать РСМ в соответствии с определенным порядком. И вот появился отрицательный опыт — было создано несколько местных организаций с нашим наименованием, на которые Российский союз молодежи не давал согласие. И получается, что действуют местные организации, носящие имя нашей структуры, но при этом не имеющие отношение к РСМ. И что они завтра там сделают? Кто будет имиджево за это отвечать? — сказал «Известиям» Игорь Фатов.