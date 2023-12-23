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Льготный ориентир: государство расширяет поддержку НКО

Некоммерческим организациям помогут на всех уровнях
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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На рассмотрение Госдумы от имени правительства России 21 декабря был внесен законопроект, предполагающий расширение мер поддержки для НКО. В частности, документ предлагает присваивать статус социально ориентированных организациям, которые занимаются поддержкой материнства, отцовства и детства, а также тем, кто оказывает помощь бездомным животным, — в эту категорию теперь попадут приюты для них. «Известия» разбирались, какие преференции теперь получат эти НКО и почему важно расширять поддержку организаций в этой сфере.

Социально ориентированные НКО

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагает расширить перечень видов деятельности НКО для присвоения им статуса социально ориентированного. В частности, предлагается включить в список деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и помощи несовершеннолетним, а также деятельность по оказанию помощи бездомным животным, в том числе — приютам.

«Услуги, оказываемые негосударственными организациями, в том числе СОНКО, по направлению деятельности — защита животных без владельцев и профилактика жестокого обращения с животными также относятся к социально значимым видам деятельности, при этом оказываются животным, но косвенно влияют на благополучие человека», — говорится в пояснительной записке.

Поправки вносятся в федеральный закон № 7 «О некоммерческих организациях». Помимо изменения списка видов деятельности правительство предлагает расширить перечень данных, которые НКО должна раскрывать в интернете и на ресурсах Минюста.

Девушка с собаками в приюте для бездомных собак
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

«Прозрачность становится одним из базовых принципов коммуникации организации с внешней средой, обеспечивая обратную связь и развитие. Принятие соответствующего федерального закона позволит повысить качество предоставляемых услуг посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития СОНКО», — говорится в тексте документа.

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Социально ориентированные НКО имеют право на получение различных льгот и преференций от государства. Так, по закону, им оказывается финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, предоставляются льготы по уплате налогов, а юридическим лицам, то есть бизнесу, который сотрудничает с СОНКО, также предоставляют льготы по уплате налогов, что делает такое сотрудничество для него выгодным.

Гендиректор «Фонда прямых инвестиций» Сергей Голубев пояснил «Известиям», что представители бизнеса при работе с НКО часто уточняют, относится ли организация к социально ориентированным. С такими бизнес в большей степени готов сотрудничать.

Щенки в ветеринарном блоке приюта для бездомных животных
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Поэтому, безусловно, это хороший знак, хороший стимул для того, чтобы вовлечь в социальную сферу больше некоммерческих организаций. Например, получение статуса для приютов для бездомных животных позволит им выстроить более эффективную работу с бизнесом, привлекать больше пожертвований, больше волонтеров со стороны бизнеса, в том числе для того, чтобы сделать свою работу более масштабной, качественной и эффективной, — отметил он.

Эксперт напомнил, что проблема количества бездомных животных стоит сегодня остро и ее надо решать. Возможность для приютов получить статус социально ориентированного НКО упростит эту задачу.

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Актуальность проблемы заметила и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева. Она пояснила «Известиям», что законодатели видят важность поддержки деятельности по оказанию помощи животным, в том числе животным без владельцев.

Девушка гладит собаку в вольере
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Когда принимался закон об ответственном обращении с животными, мы видели и видим, какой это вызвало всплеск, какое количество людей сегодня помогает. Это не просто помощь животным, это и безопасность людей. Это двоякий закон, который в первую очередь защищает людей и учит нас гуманизму и гуманному отношению к животным, — сказала депутат.

По ее словам, изменения, которые вносятся в закон об НКО, хоть и кажутся небольшими, дадут возможность использовать преференции, которые дает государство. Это будут и доступ к деньгам, и доверие, и более качественное оказание услуг.

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Как государство поддерживает НКО

Ольга Тимофеева рассказала, что по итогам 2023 года удалось значительно модернизировать законодательство об НКО. Так, с 1 июня НКО будут не обязаны иметь печать. Увеличен до семи дней срок уведомления об изменениях данных в Едином государственном реестре юридических лиц. 15 декабря Госдума приняла закон о том, что изменение состава учредителей НКО теперь не требует судебного решения.

Посетительница в приюте для бездомных собак
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Этот закон слезно просили 200 тыс. организаций, потому что не было возможности без суда менять состав учредителей. И когда связь с учредителями потеряна, он умер, пропал без вести, признан недееспособным, нет возможности его исключать без суда. Это, конечно, усложняло работу наших НКО, — пояснила она.

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По ее словам, комитет активно приветствует новую инициативу о расширении мер поддержки НКО.

— Любая деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства, детства — это важно как никогда, и не только накануне Года семьи, — подчеркнула депутат.

Она добавила, что законодательство об НКО продолжает уточняться и в следующем году межведомственная рабочая группа займется проработкой нескольких направлений в этой области, в том числе снятием бюрократических препон.

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