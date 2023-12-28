В минобороны КНР заявили о готовности укреплять взаимодействие с Россией

Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с российскими военными. Об этом 28 декабря заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

«Военные КНР готовы прикладывать совместные с российскими военными усилия для полной реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегического взаимодействия и координации, регулярной организации совместных морских и воздушных патрулирований», — заявил он на брифинге.

По его словам, минобороны КНР также готово к укреплению обменов и сотрудничества между вооруженными силами двух стран в совместных военных учениях, совместным тренировкам, подготовке личного состава.

У Цянь также отметил, что китайское военные готовы продолжать углублять взаимное доверие в военной сфере с Вооруженными силами России (ВС РФ) и работать вместе над реализацией «Инициативы по глобальной безопасности».

До этого, 19 декабря, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что российско-китайские отношения способны преодолеть любые препятствия в эпоху колоссальных перемен во всем мире. По словам дипломата, несмотря на большое количество мировых вызовов, сотрудничество между Пекином и Москвой будет становиться только прочнее.

17 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер — никогда в истории двух государств диалог между Москвой и Пекином не достигал такой высоты и такого качества. По словам российского лидера, в основе этого успеха лежит прежде всего доверие.

В том же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что попытки США оказать давление на Россию и Китай бесполезны. Он указал, что Россия и КНР едины во мнении о недопустимости диктата в мировых делах.

10 ноября кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что власти Вашингтона должны попытаться избежать столкновения с Москвой и Пекином, так как подобный конфликт может привести к прекращению существования Соединенных Штатов. Кроме того, политик отметил, что у РФ и Китая есть серьезные военно-космические силы, в то время как США не имеют значимых военных возможностей в космосе.