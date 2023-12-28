Вашингтон направил в Киев кровавый новогодний подарок, в очередной раз демонстрируя верность концепции войны «до последнего украинца», прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов выделение Украине 27 декабря вооружения и техники на сумму до $250 млн.

«Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Всё выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные «победы», — приводит Telegram-канал посольства слова дипломата.

Антонов добавил, что в Вашингтоне наверняка понимают тщетность усилий победить российских военных на поле боя, однако продолжают подталкивать марионеточный киевский режим к пропасти, обрекая тысячи украинцев на верную гибель.

«Бесконечными траншами так называемых пакетов помощи США, по сути, подтверждают безразличие к судьбе подопечных. Новые поставки вооружений не способны изменить ситуацию «на земле». Ни одна террористическая выходка ВСУ с применением западного оружия не останется без решительного ответа», — предупредил российский посол.

Он заверил, что вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены, в связи с чем призвал американцев отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он.

21 декабря Блинкен заявил, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. Также он сказал, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.