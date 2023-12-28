Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день
Проверку ОСАГО по камерам дорожного движения планируется запустить в 2024 году. Дальше эту задачу уносить уже нельзя, потому что она нацелена на безопасность людей, заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Он добавил: после запуска системы полисы обязательного автострахования начнут покупать чаще.
«Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день. Принято решение, что штраф за отсутствие обязательной страховки будет приходить не чаще одного раза в сутки. Для этого потребуется внести изменения в Административный кодекс», — поделился Евгений Уфимцев.
По его словам, другое важное ограничение на старте проекта — проверять наличие полиса будут не по всем автомобилям, а только по тем, которые нарушили правила дорожного движения, например разметку, правила проезда перекрестка или превысили скорость.
Повышение штрафа за отсутствие ОСАГО тоже обсуждалось, но вопрос пока отложили, отметил глава ВСС. Он добавил: если проверку полиса по камерам не запустят до конца 2024-го, то систему штрафов придется пересматривать.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Всероссийского союза страховщиков «Известиям»:
«Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день»