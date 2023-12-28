«Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день»

К концу 2024 года в России могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО , рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. По его словам, в течение полугода будет готов список деталей, которые безопасно использовать повторно, затем вопрос будет обсуждаться с регулятором и Минтрансом . В союзе также предложат ЦБ ввести свободный тариф по всем договорам ОСАГО . Стоит зафиксировать максимальную цену полиса, например, не выше 25 тыс. рублей, и убрать тарифный коридор, считает Евгений Уфимцев. В следующем году он ожидает и запуска проверки страховки по камерам. Однако водитель без полиса будет платить не более 800 рублей в день . Как развивается страхование от беспилотников и какое будущее у обязательных полисов для электросамокатов — в интервью главы ВСС «Известиям».

«Страховки для электросамокатов должны стать обязательными»

— Какие основные тенденции развития страхового рынка вы можете выделить по итогам уходящего года?

— На страховой рынок позитивно влияли восстановление потребительской активности, увеличение доходов населения и высокие объемы кредитования. Повышение ставки ЦБ до 16% будет сдерживать рост в IV квартале. Общий размер сборов страховщиков по итогам года может увеличиться на 20% по сравнению с 2022-м. Совокупная чистая прибыль страховщиков будет рекордной, ожидается более 450 млрд рублей .

Ослабление рубля негативно повлияло на стоимость автомобилей и запчастей. Поэтому цены в автостраховании выросли, но и выплаты увеличились за счет трат на детали .

— Начали ли появляться в этом году новые полисы или активно развиваться какие-либо сегменты?

— В этом году активно развивались полисы от киберрисков, а также, например, страховки от беспилотников . Случаи по ним были довольно редкие, но существенные по сумме.

Компании стали активно разрабатывать страховое покрытие для электросамокатов . Многие операторы начали предлагать клиентам застраховать свою жизнь или ответственность на случай аварии. При аренде электросамокатов у людей появился выбор полисов. Теперь пользователь может самостоятельно определить уровень защиты и, например, лимит по сумме.

На мой взгляд, страховки для электросамокатов должны стать обязательными . Такие предложения уже обсуждались в этом году, и дискуссия продолжится в следующем. Конечно, такие полисы будут дешевые, но по аналогии с ОСАГО позволят защитить граждан.

— Недавно Госдума приняла законопроект о запуске долевого страхования жизни. Заменят ли они инвестиционное и накопительное страхование (ИСЖ и НСЖ)?

— Я считаю, что новое страхование — это дополнение к уже существующим продуктам. На фоне санкций возможности для инвестиций у граждан значительно снизились. ДСЖ станет новым инструментом с хорошей доходностью .

Он поможет защитить деньги от инфляции, а в отличие от вкладов и других финпродуктов также будет страховать от несчастного случая . Там предусмотрено более рисковое наполнение, но и доходность выше. На первом этапе запуск будет осторожный, чтобы потребителей не вводили в заблуждение.

«К концу 2024 года могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО»

— Сохраняется ли сейчас проблема нехватки запчастей и слишком долгих сроков доставки?

— Да, проблема сохраняется. Сейчас сложилась новая реальность. Если раньше нормальным сроком поставки деталей считались две недели, то сейчас — месяц или больше . Логистика стала сложнее, и время доставки автозапчастей не вернется к 7–14 дням .

По большинству марок машин стоимость комплектующих продолжает расти. Это значит, что спрос не удовлетворяется полностью и рынок не насыщается. За последний квартал средние цены на запчасти выросли на 10% . По отдельным маркам, в основном из недружественных стран, детали могли подорожать и сильнее. Однако, например, в сегменте российских авто цены почти не изменились.

Параллельный импорт развивается не так быстро, как это необходимо. Поставщики и зарубежные производители неоригинальных автозапчастей действуют с оглядкой на санкции.

— Через какие страны сейчас идет поставка запчастей?

— Основные каналы поставки запчастей сейчас — это Турция, ОАЭ, Казахстан и Китай.

— Какие вы видите способы решения проблемы с нехваткой деталей?

— Первый вариант — создание собственного производства аналогов запчастей по тем маркам, которые ушли из России. Заводы остались, и такая работа уже идет . Например, на заводе КамАЗа начали изготавливать некоторые не очень сложные пластмассовые и металлические детали.

Другой путь решения проблемы — разрешить использовать б/у запчасти при ремонте .

— На какой стадии решения сейчас находится вопрос использования б/у запчастей при ремонте по ОСАГО?

— Мы привлекли в работу научно-исследовательский институт автотранспорта. В июле 2024-го мы получим список деталей, которые можно повторно использовать при ремонте машины . А также пояснения, как следует оценивать состояние таких запчастей, чтобы решить, можно ли их безопасно применять.

Тогда мы будем выходить с инициативой скорректировать нормативные документы и закон, чтобы разрешить в ряде случаев повторно применять детали. Вопрос будет обсуждаться с ЦБ, Минфином и Минтрансом. К концу 2024 года уже могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО . Конечно, это не должно влиять на безопасность на дорогах. Однако повторное применение определенных комплектующих не повысит риски. Стоит учитывать, что средний возраст российского автопарка — 15 лет.

— Обсуждается ли еще возможность увеличить в законе максимальный разрешенный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней?

— Обсуждение идет, в регуляторе опасаются злоупотреблений со стороны страховых компаний и станций техобслуживания. Однако все понимают, что срок ремонта нужно увеличивать , потому что поставки деталей сейчас занимают гораздо больше времени, чем раньше. Я думаю, это будет сделано.

Однако нужны и другие корректировки. В следующем году у клиента должна появиться возможность предлагать свою станцию техобслуживания для ремонта авто, даже если у страховщика не заключен с ней договор. По закону такая опция разрешена, однако на практике она пока не работает.

«Средняя цена ОСАГО снизилась примерно на 3%»

— Продолжает ли дорожать в этом году ОСАГО?

— Нет. С января этого года мы видим, что средняя стоимость полиса даже немного уменьшается. За 11 месяцев средняя цена ОСАГО снизилась примерно на 3%, сейчас она меньше 8 тыс. рублей . При этом средняя выплата постепенно растет. По итогам I квартала она составляла 82,8 тыс. рублей. А в ноябре достигла 91,6 тыс.

— По вашим оценкам, примерно какая доля водителей сейчас ездит без ОСАГО?

— В среднем около 7% водителей в России ездят без ОСАГО, это порядка 2,5–3 млн человек. В некоторых регионах эта доля выше, она может достигать 10%.

— Вы сообщали, что ожидаете запуск проверки ОСАГО по камерам в 2024 году. Сколько будут платить при отсутствии полиса?

— Мы хотели, чтобы проверку ОСАГО по камерам дорожного движения запустили в 2023 году, однако проект ушел на следующий год . Дальше 2024-го эту задачу уносить уже нельзя, потому что она нацелена на безопасность людей. После запуска системы полисы обязательного автострахования начнут покупать чаще.

Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день . Принято решение, что штраф за отсутствие обязательной страховки будет приходить не чаще одного раза в сутки . Для этого потребуется внести изменения в Административный кодекс. Другое важное ограничение на старте проекта — проверять наличие полиса будут не по всем автомобилям, а только по тем, которые нарушили правила дорожного движения, например, разметку, правила проезда перекрестка или превысили скорость.

Повышение штрафа за отсутствие ОСАГО тоже обсуждалось, но вопрос пока отложили. Если проверку полиса по камерам не запустят до конца 2024-го, то систему штрафов придется пересматривать.

— Улучшается ли ситуация с ОСАГО для такси?

— Без ОСАГО ездило примерно 25% водителей такси. Еще около трети покупали обычный полис, как будто они используют автомобиль только в личных целях .

С 1 сентября этого года вступил в силу закон, который ужесточает требования по наличии страховки для таксистов. Поэтому с осени мы видели значительный рост числа заключаемых договоров. Теперь в месяц оформляют в 1,5 раза больше полисов ОСАГО с признаком такси, чем летом .

Средняя цена полиса для такси в Москве сейчас составляет порядка 36 тыс. рублей. По России она — около 26 тыс . Конечно, для аварийных водителей стоимость выше, в некоторых случаях она достигает и 100 тыс. рублей, однако это доли процента.

— В этом году запустили дистанционное урегулирование ОСАГО через «Госуслуги». Какая доля страховых случаев уже урегулируется онлайн?

— Сервис запустили в июле 2023-го. На 13 декабря полностью дистанционно через «Госуслуги» урегулировали 6 тыс. заявлений. По ним удаленно проводились и обращение, и выплата.

Однако люди начали чаще использовать и частично дистанционное урегулирование — фотофиксацию. В течение прошлого года было порядка 4–5 тыс. таких случаев в месяц, а сейчас в один день проводят по 800–900 фотофиксаций . Она позволяет урегулировать убыток при аварии по европротоколу в пределах 400 тыс. Причем согласие участников ДТП необязательно, страховщик по фотографии определяет, кто виновен. Подать такое заявление можно через мобильное приложение РСА, «Госуслуги» или мобильные приложения страховщиков.

«Общий полис ОСАГО для России и Белоруссии должен появиться осенью 2024-го»

— Обсуждался запуск общего полиса для России и Белоруссии, когда он может появиться?

— Сейчас идет процесс реализации модели, предполагающей возможность по выбору водителя покупать полис ОСАГО только на одну страну либо на обе сразу . Согласованы правила, приводятся в соответствие национальные законодательства, готовится информационная и организационная инфраструктура. Поэтому общий полис ОСАГО для России и Белоруссии должен появиться осенью 2024-го.

Цена такой страховки будет учитывать территориальное расширение рисков . Сейчас ведутся статистические расчеты на базе национальных ОСАГО. Расширенное ОСАГО — прежде всего для тех людей, которые живут на приграничных территориях, и постоянно ездят в Белоруссию. Для клиентов, которые совершают такое путешествие условно раз в год, сохранится возможность покупать краткосрочные сертификаты «Синяя карта» (аналог «Зеленой»). Цена ОСАГО для них не изменится.

— Ожидаете ли вы в целом подорожания ОСАГО в следующем году?

— Я думаю, в 2024 году цена ОСАГО останется на прежнем уровне. Даже если стоимость запчастей вырастет еще на 5–10%, это не должно привести к подорожанию полиса.

— Вы говорили про рост средней выплаты по ОСАГО. Стало ли больше случаев, когда максимальной выплаты по ОСАГО 400 тыс. становится недостаточно для покрытия ущерба?

— Да, лимита выплат 400 тыс. по ОСАГО в этом году чаще не хватает . В основном такое бывает по новым авто. Раньше такие ситуации тоже были, однако сейчас на фоне роста спроса на авто цена б/у машин также увеличилась. Подорожали и запчасти, поэтому по старым авто лимита тоже иногда оказывается недостаточно. Однако увеличение максимальной выплаты по ОСАГО может сильно повлиять на стоимость полиса. Поэтому такие изменения пока вводить не стоит.

В следующем году мы планируем обсудить повышение лимита по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью при аварии. Сейчас эта сумма ограничена 500 тыс. рублей, ее недостаточно. Предельный размер выплаты планируется увеличить до 2–3 млн рублей, однако решение, скорее всего, будет принято уже в 2025 году. За счет этого средняя цена обязательной автогражданки вырастет примерно на 700–1000 рублей .

«Обратимся в ЦБ с просьбой ввести свободный тариф по всем договорам ОСАГО»

— Какие еще есть планы на следующий год?

— 2024-й будет годом становления страхования жизни (ДСЖ) и электронного урегулирования . Кроме того, в марте пройдет запуск коротких полисов ОСАГО, по ним установлен практически свободный тариф. Мы посмотрим, как будет работать эта система, и обратимся в ЦБ с просьбой ввести свободный тариф по всем договорам ОСАГО.

Назрела пора перехода на полную индивидуализацию тарифа, когда будет зафиксирована только максимальная цена полиса, например, не выше 25 тыс. рублей . А дальше страховщики будут самостоятельно определять тариф для каждого клиента. Сейчас это происходит таким же образом, но в рамках тарифного коридора (который устанавливает ЦБ), что путает людей.

Еще одна цель — установить четкое разделение по платной и бесплатной медицине .

— Что именно планируется изменить по ОМС?

— Сейчас люди не всегда понимают, почему какие-то услуги в медицинских учреждениях можно получить и бесплатно (по ОМС), и за деньги, а какие-то (например, косметологические) — только за дополнительную плату. При этом в программах ДМС всегда четко прописано, что в них включено. Например, что клиент может получить в стационаре одну- или двухместную палату. Однако, что гарантируется по ОМС, человеку не всегда ясно. Задача — четче это описать. Тогда человек сможет заранее понимать, за какие медицинские услуги он не должен платить.