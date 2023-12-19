Страховой ресурс: главврачам разрешили расходовать средства ОМС на аренду жилья

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, одно из положений которого дает медицинским организациям право расходовать остатки от выделенных на программу ОМС средств на разные цели, а не только на оплату лечения. Законодатели отметили, что это поможет решить проблему кадрового голода на селе, так как теперь у главврачей больниц будут средства на оплату съемного жилья для медиков. Однако эксперты, опрошенные «Известиями», подчеркнули, что проблема многогранна и одним решением изменить ситуацию вряд ли получится.

На что можно потратить средства ОМС

Законодатели приняли в третьем чтении законопроект, который в числе прочего позволяет медорганизациям расходовать средства ОМС «на иные цели». Для этого выставлен ряд условий: должна быть завершена реализация программ ОМС на текущий год, исполнены все обязательства по договору на оказание и оплату медицинской помощи гражданам по ОМС, должны отсутствовать долги, в том числе — по оплате труда. Поправки вносятся в федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

Направления расходования оставшихся средств определены региональными программами госгарантий, при этом есть ряд запретов: нельзя вкладывать эти средства в строительство, реконструкцию, капремонт, покупку недвижимости и транспортных средств, а также в акции, паи и уплату кредитов.

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По действующим нормам, медицинские организации обязаны использовать средства ОМС, полученные за оказанную медицинскую помощь, только в соответствии со страховой программой.

По мнению властей, поправка поможет решить проблему кадров в здравоохранении, которая актуальна для сел и небольших городов. Теперь у больниц есть ресурс для аренды жилья врачам.

Одобрение законопроекта прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что главных врачей больниц можно поздравить с тем, что у них появились ресурсы для аренды жилья медикам.

«Впервые решен вопрос финансирования за счет средств федерального ФОМС региональных медицинских фондов, оплаты аренды жилья для врачей и медицинских работников. Эта тема крайне важна: у нас не хватает медицинских кадров, особенно в районных центральных больницах, сельских. Да и в городах небольших эта проблема очень актуальна», — отметил он.

Программа «Земский доктор»: кадровый голод

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, депутата КПРФ Алексея Куринного, у наиболее нуждающихся медорганизаций по итогам года не останется средств, которые можно будет направить на аренду.

— Многие сельские организации здравоохранения имеют кредиторскую задолженность и другие финансовые проблемы, поэтому у них не останется свободных денег на те благие цели, которые этим законопроектом сформулированы, — сказал он «Известиям».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с «Известиями» отметила, что это решение можно охарактеризовать как либерализацию расходования средств ОМС, которое ранее было жестко регламентировано.

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— Мы входим в зону довольно рисковых отношений по расходованию средств ОМС. Мы движемся к системе, напоминающей работу частных медицинских организаций, когда деньги, полученные за работу, дальше расходуются по усмотрению субъекта, — отметила она.

По ее мнению, при реализации этой инициативы важно «не перегнуть палку», так как придется решать, как нормировать арендую плату и расходы на другие «иные цели», которые теперь можно оплатить из средств ОМС.

При этом оба эксперта подчеркнули, что проблему кадрового голода в сфере здравоохранения на селе этот законопроект не решит.

— Основные деньги остаются у крупных лечебных учреждений: у них есть резервы, остатки. Но и ситуация с кадрами там гораздо лучше, чем в селах. Может, есть несколько районных больниц, которые смогут себе позволить расходовать средства на аренду, но для остальных это будет нереально, — отметил депутат.

Как привлечь врачей в села и малые города

Алексей Куринный пояснил, что для привлечения специалистов на работу в села и малые города нужна общая программа, с повышением должностных окладов.

— Имеется в виду всё, что связано с достойной системой оплаты труда, с возвращением коммунальных льгот и предоставлением жилых мест одновременно с реализацией, например, целевого договора, — перечислил он.

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При этом чиновник отметил, что реформа системы окладов врачей приостановлена до 2025 года, как и выравнивание заработных плат между регионами.

— Что касается жилищных проблем, их решение переложено на небогатые муниципалитеты. К сожалению, не во всех муниципалитетах, мягко говоря, есть такая возможность. Ну а коммунальные льготы относятся к региональным бюджетам, которые пока не стремятся увеличивать свои расходы, — пояснил эксперт.

Лариса Попович добавила, что для молодых специалистов привлекательность места работы формируют не только доступное жилье и коммунальные льготы.

— Проблема упирается в возможность профессионального роста для молодых врачей. Они же пришли в профессию не просто так: им хочется приносить пользу, им хочется новых технологий. Значит, у них должна быть возможность себя реализовать, — подчеркивает эксперт.

Кроме того, молодым врачам помимо профессионального роста необходимо и культурное самовыражение. Для людей разных возрастов культурные ценности разные, поэтому решение кадровой проблемы упирается во множество факторов, рассказала представитель НИУ ВШЭ.

Она подчеркнула, что одним простым решением нельзя снять проблему дефицита кадров, которая сегодня стоит во всем мире.