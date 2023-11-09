Труднодоступная помощь: почему селу не хватает медиков

В мордовском селе Мокшалей сельский фельдшер два года назад ушла на пенсию — и с тех пор фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) так и не заработал. В этом году помещение решили не отапливать, и местные жители увидели за этим сигнал — ФАП больше не откроют. Их уверяют, что это не так, однако эксперты замечают, что медпункт, не работающий из-за отсутствия врача, — не редкость. Всего же в России на 40 тыс. необходимых ФАПов есть только 21 тыс. фельдшеров. Подробнее о проблеме — в материале «Известий».

Мокшалей: два года без фельдшера

Мордовское отделение «Народного фронта» сообщило о проблеме в селе Мокшалей Чамзинского района: более 300 жителей вынуждены ездить за медицинской помощью почти за 40 км в соседнее село. Дело в том, что еще два года назад 70-летний сельский фельдшер ушла на пенсию — и местный ФАП остался без медработника.

Фото: vk.com/nf_mordovia

Прислать нового фельдшера обещали, продолжали отапливать здание, но в этом сезоне решили деньги на тепло в пустом помещении не тратить. Сельчане восприняли это как сигнал, что медучреждение больше работать не будет. Представители Комсомольской центральной районной больницы на встрече с ними заверили: как только медика найдут, фельдшерско-акушерский пункт снова заработает. Пока село будет обслуживать мобильный комплекс. Местные жители требуют решить проблему иначе — срочно найти работника в ФАП, потому что многим медпомощь нужна регулярно.

«Известия» направили запрос в местный минздрав.

Сельский фельдшер: как в стране занимаются ФАПами

Обеспечение доступа к качественному медицинскому обслуживанию в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах РФ — одна из задач национального проекта «Здравоохранение» и его подпроектов, а именно программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

Уже к октябрю прошлого года сообщалось, что за всё время реализации нацпроекта было открыто более 1,7 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. До конца 2025 года должны ввести в эксплуатацию более 3,8 тыс. ФАПов и амбулаторий, еще 2,8 тыс. отремонтируют.

Действительно, ФАПы открываются регулярно: только за последние несколько недель они появились в Гремячке Курской области (там живут около 340 человек), в Каменске Воронежской области (400 жителей), в Тегерменево (более 350 жителей), Кармышево (около 490 жителей) и Сарышево (347 жителей) в Башкирии, а также в Корзуновке Свердловской области (около 220 жителей) и т.д. Открытие пунктов идет в соответствии с планами: например, в Свердловской области за этот год уже открылись все 12 из запланированных ФАПов.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт Фото: РИА Новости/Семен Антонов

В апреле 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщал, что всего в стране работает более 43 тыс. ФАПов, из них каждый второй к 2025 году будет модернизирован. Кроме того, в селах такие пункты получают лицензию на продажу лекарственных препаратов — и могут работать как аптеки.

Если в населенном пункте ФАПа нет, то на помощь приходят передвижные медицинские комплексы — с начала реализации нацпроекта «Здравоохранение» в медицинские организации по всей стране поставлено более 1,3 тыс. таких комплексов.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркивает, что, согласно промежуточным результатам проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», за два с половиной года программой модернизации было охвачено около 10 тыс. объектов первичного звена — кроме ФАПов это еще поликлиники и амбулатории.

— Благодаря реализации федерального проекта в 2 тыс. ФАПов, введенных в эксплуатацию с начала программы, только за 2022 год выполнено более 3,2 млн посещений, — сказал он «Известиям».

Сельский фельдшер: кто может работать

Но главная проблема ФАПов — не помещение, как это и показала история с селом Мокшалей в Мордовии, а отсутствие специалистов . Сигналы, свидетельствующие о том, что в медпункте в том или ином населенном пункте просто некому работать, регулярно приходили из разных регионов, а также от контролирующих ведомств.

Так, в 2020 году активисты «Народного фронта» сообщали, что в российских селах и деревнях заработало меньше половины фельдшерско-акушерских пунктов, построенных годом ранее, — 175 из 468 . Тогда это не было связано напрямую с отсутствием кадров — многие просто не успели получить лицензию и т.д. Но, например, в январе 2022 года о похожей проблеме сообщалось в Башкирии , где каждый девятый проверенный ФАП из только что построенных был закрыт из-за нехватки фельдшеров.

Фото: РИА Новости/Семён Антонов

В том же январе проблему подтверждал и глава комиссии «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: он рассказал, что во время предвыборных поездок в регионы члены партии видели новые ФАПы, их оснащение, но выяснялось, что они не работают по причине нехватки кадров. Проблему эту не могут решить уже не один год : в 2019 году о ней сигнализировал Росздравнадзор.

«Известия» направили запросы по поводу ФАПов в Минздрав РФ, Росздравнадзор и Счетную палату. Выяснилось, что в Счетной палате, которая регулярно проводит мониторинг по нацпроекту «Здравоохранение», статистика, сколько фельдшерско-акушерских пунктов из построенных не работают из-за кадрового дефицита или по другим причинам, закрыта грифом «Для служебного пользования».

«Народный фронт» в октябре проанализировал ситуацию по 287 пунктам в 41 регионе, которые должны были построить или отремонтировать в 2021–2022 годах. Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич рассказал, что из этих 287 ФАПов к работе приступили 274 объекта , еще 10 находятся на этапе лицензирования.

— При этом в ряде недавно отстроенных объектов были выявлены некачественно проведенные строительные работы. Например, в одном из объектов Воронежской области проблемы с электропроводкой, свет работает нестабильно, потолок протекает в двух местах и на момент посещения врачебной амбулатории отсутствовало отопление, — сказал Дмитрий Цвич «Известиям».

Из-за отсутствия медработника временно не работал только один из ФАПов, но проблемы есть и у других: в 210 объектах есть фельдшер, работающий на постоянной основе, в остальных он приезжает от трех раз в неделю до одного раза в месяц либо прием ведет медицинская сестра.

Также проверяли 365 ФАПов, которые построили в 2019–2020 годах. Из них работал по состоянию на октябрь 2023 года 331 объект , рассказал Дмитрий Цвич. Один из ФАПов в Краснодарском крае, построенный по нацпроекту, вовсе закрыт без объяснения причин — территория просто заросла травой. Еще 16 не работали из-за отсутствия медработника, два ФАПа не функционировали, пока фельдшер находится на учебе, а постоянный фельдшер был только на 230 объектах.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова приводит следующие цифры: по нормативам, исходя из численности сельского населения, в стране должно быть 40 тыс. ФАПов, но фельдшеров в стране всего 21 тыс. человек.

— Вдобавок у нас обеспеченность средними медицинскими работниками за последние 10 лет не выросла, а сократилась на 15%. Сегодня она составляет 65 средних медработников на 10 тыс. населения. Это один из самых низких показателей среди развитых стран: в три раза меньше, чем в северных странах Европы, где очень большая доля населения проживает в малодоступных сельских регионах, и в два раза меньше, чем в странах Центральной Европы. А расстояния у нас больше, — сказала она «Известиям».

Сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал замечает, что не может выделить кадровые проблемы ФАПов как что-то исключительное: дефицит ощущается почти во всех звеньях медицинской помощи, особенно если речь идет про сельскую местность.

Сколько получает фельдшер в деревне

Андрей Коновал замечает: чтобы удержать или привлечь фельдшеров в село, нужны зарплаты, которые позволят решать проблемы и специалиста, и его семьи. Это и образование детей, и покупка жилья, и ежегодный отпуск.

Пока не спасает, говорит он, даже программа «Земский доктор». По ней в сельской местности фельдшеры могут получить материальную помощь в 500 тыс. рублей или 750 тыс. рублей, если это труднодоступный район. А за работу на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере или в Арктической зоне выплачивают до миллиона рублей — при условии, что медики отработают на этом месте как минимум пять лет.

Фельдшерско-акушерский пункт Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий

— Сейчас многие медики, даже получив деньги по программе «Земский доктор», спустя несколько лет предпочитают возвращать часть неотработанных средств, расторгают договор и уезжают , — поясняет «Известиям» сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

По словам эксперта, медики просто не видят перспективы, а жить в сельской местности далеко не всегда комфортно, особенно если речь идет о молодой семье: поблизости нет ни детского сада, ни школы, ни другой инфраструктуры.

Гузель Улумбекова также подчеркивает: чтобы фельдшеры пришли работать в сельскую местность, необходимо увеличение фонда оплаты труда.

— На сегодняшний день базовый оклад без компенсационных и стимулирующих выплат больше чем у половины средних медицинских работников не достигается и 13 тыс. рублей. Нужно увеличивать государственное финансирование здравоохранения, — поясняет она.

Эксперт медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Евгений Машковский считает перспективной недавно выдвинутую идею обеспечивать врачей жилищными сертификатами — при условии, что жилье будет качественным.

— Комплексная программа мотивации должна включать не только жилье, но и компенсационные выплаты, дополнительное обучение, социальные льготы, заботу о детях, — сказал он «Известиям».

По мнению эксперта, предложение о переезде лучше делать за шесть-девять месяцев до начала работы, чтобы медик мог психологически настроиться на новую жизнь, а работодатель должен за это время провести специальное обучение, чтобы врач лучше понимал специфику работы и был готов к ней.