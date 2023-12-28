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В МИД РФ объяснили причины голосования Запада против российской резолюции в ООН

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Фото: Global Look Press/XinHua/UN Photo/Manuel Elias
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Неприятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма, которую Россия ежегодно представляет в ООН, со стороны стран Запада было всегда, и в США объясняли это заботой о соблюдении прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД России Сергей Вершинин.

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«Если развивать эту мысль, получается, что шествия нацистов, героизация нацизма, возведение памятников тем, кто истребил десятки миллионов невинных жертв, есть не что иное, как реализация права на свободу выражения мнения и на свободу собраний и ассоциаций. Это абсолютно неприемлемо», — заявил Вершинин.

При этом, продолжил дипломат, остальные западные страны продвигают ревизионистские подходы к вопросам итогов Второй мировой войны.

«Убеждены, что речь идет не о политкорректности и не о проявлениях «свободы слова», а о попытках фальсификации итогов Второй мировой войны», — сказал замглавы российского МИДа.

Вершинин подчеркнул, что право на свободу выражения мнения и на свободу мирных собраний и ассоциаций — приоритет российской политики, однако его абсолютизация не соответствует букве Международного пакта о гражданских и политических правах и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную Россией совместно с группой государств резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За проголосовали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались.

Подробнее читайте в интервью замглавы МИД РФ Сергея Вершинина «Известиям»:

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