В МИД РФ объяснили причины голосования Запада против российской резолюции в ООН
Неприятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма, которую Россия ежегодно представляет в ООН, со стороны стран Запада было всегда, и в США объясняли это заботой о соблюдении прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«Если развивать эту мысль, получается, что шествия нацистов, героизация нацизма, возведение памятников тем, кто истребил десятки миллионов невинных жертв, есть не что иное, как реализация права на свободу выражения мнения и на свободу собраний и ассоциаций. Это абсолютно неприемлемо», — заявил Вершинин.
При этом, продолжил дипломат, остальные западные страны продвигают ревизионистские подходы к вопросам итогов Второй мировой войны.
«Убеждены, что речь идет не о политкорректности и не о проявлениях «свободы слова», а о попытках фальсификации итогов Второй мировой войны», — сказал замглавы российского МИДа.
Вершинин подчеркнул, что право на свободу выражения мнения и на свободу мирных собраний и ассоциаций — приоритет российской политики, однако его абсолютизация не соответствует букве Международного пакта о гражданских и политических правах и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную Россией совместно с группой государств резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За проголосовали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались.
Подробнее читайте в интервью замглавы МИД РФ Сергея Вершинина «Известиям»:
«Проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой — русофобией»