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В Израиле рассказали об атаковавшем сослуживцев после ночного кошмара солдате

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Фото: Global Look Press/XinHua/Chen Junqing
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Военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыл стрельбу после того, как проснулся после кошмара. У него предполагают наличие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом сообщила газета Jerusalem Post в среду, 27 декабря.

Солдат находился в лагере в Ашкелоне вместе со своим отрядом, который остановился на отдых после участия в боевых действиях в секторе Газа. Ночью военный внезапно проснулся и открыл огонь по стене спальни. В помещении с ним находилось еще несколько человек, они получили ранения шрапнелью.

Военная полиция начала расследование инцидента. Однако солдат еще не был опрошен, поскольку возникли опасения за его психическое состояние. У открывшего стрельбу военного подозревают ПТСР, он будет допрошен после осмотра медицинскими работниками.

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Ранее в тот же день телеканал Al Jazeera сообщил, что число погибших в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа выросло до 21 тыс. человек. Со стороны Израиля, по последним данным, погибла 1,2 тыс. человек.

25 декабря The Jerusalem Post сообщила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября ликвидировано 8 тыс. участников ХАМАС. При этом 23 декабря стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта в начале октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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