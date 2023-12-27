Реклама
Прямой эфир
Экономика
ФАС выявила новые нарушения в ценообразовании куриных яиц
Политика
Путин заявил о развитии отношений РФ и Индии, несмотря на сложности в мире
Мир
СМИ сообщили о резком изменении позиции Байдена по помощи Украине
Экономика
Силуанов заявил о договоренности с ОАЭ пересмотреть налоговое соглашение
Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВФУ пострадало здание детского сада
Общество
Путин назвал школу фундаментом для общества и государства
Мир
Тимошенко призвала Зеленского предложить запасной план по спасению страны
Общество
Путин исполнил мечту 11-летнего Никиты в рамках акции «Елка желаний»
Общество
Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»
Мир
Верховный суд в США отклонил попытку не допустить Трампа к выборам президента
Мир
В Словакии проверят законность передачи военной помощи Украине
Мир
МИД Турции выразил надежду на выполнение США обещаний по поставке F-16
Общество
Учителя в Год педагога получили поддержку в размере 53 млрд рублей
Общество
В Московском губернском театре отменили постановку «Приключений Фандорина»
Общество
Верховный суд РФ отменил заочный приговор экс-депутату Белоусову

В распоряжении «Известий» появились референсы с вечеринки Ивлеевой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» в среду, 27 декабря, появились референсы со скандальной «полуголой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сайт, где были опубликованы референсы, уже удален, однако в интернете остался его код. В частности, сохранилась цитата из приглашения: «Жду вас настолько обнаженными, насколько вы сможете себе это позволить».

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ

После вечеринки 24 декабря в своем Telegram-канале блогер поделилась, что дресс-код мероприятия действительно назывался almost naked, то есть «почти голый». Однако всем приглашенным были отправлены референсы «весьма спокойные», а гости уже сами интерпретировали свои костюмы, объяснила Ивлеева.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Почти голая» вечеринка состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако они не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

Через несколько дней, 26 декабря, адвокат Владислав Атаманюк сообщил, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же стало известно, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей. По данным источника «Известий», стоимость услуг по договору составила 2,6 млн рублей в качестве аренды помещения в клубе Mutabor и 1,06 млн рублей в качестве услуг по режиссуре программы мероприятия. Выступления артистов в эту сумму не входят.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023