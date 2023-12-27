В распоряжении «Известий» появились референсы с вечеринки Ивлеевой

В распоряжении «Известий» в среду, 27 декабря, появились референсы со скандальной «полуголой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сайт, где были опубликованы референсы, уже удален, однако в интернете остался его код. В частности, сохранилась цитата из приглашения: «Жду вас настолько обнаженными, насколько вы сможете себе это позволить».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

После вечеринки 24 декабря в своем Telegram-канале блогер поделилась, что дресс-код мероприятия действительно назывался almost naked, то есть «почти голый». Однако всем приглашенным были отправлены референсы «весьма спокойные», а гости уже сами интерпретировали свои костюмы, объяснила Ивлеева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Почти голая» вечеринка состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако они не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

Через несколько дней, 26 декабря, адвокат Владислав Атаманюк сообщил, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же стало известно, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей. По данным источника «Известий», стоимость услуг по договору составила 2,6 млн рублей в качестве аренды помещения в клубе Mutabor и 1,06 млн рублей в качестве услуг по режиссуре программы мероприятия. Выступления артистов в эту сумму не входят.