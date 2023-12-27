ФАС выявила новые нарушения в ценообразовании куриных яиц

ФАС продолжает работу по стабилизации цен на куриные яйца в регионах. Территориальные управления службы реализуют комплекс мер совместно с региональными органами власти и прокуратуры, сообщили «Известиям» в службе 27 декабря.

«Волгоградское УФАС России выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО «Городищенская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток» и ОАО «Степное». В декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на куриные яйца в сравнении с октябрем. В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ», — заявили в антимонопольном органе.

В рамках совместной проверки Саратовского УФАС России и региональной прокуратуры зафиксированы признаки нарушения ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») антимонопольного законодательства. В Самойловском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение, стоимость яиц превышала установленную в других муниципалитетах, в которых признаки доминирующего положения отсутствуют. Компании выдано предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение стоимости куриных яиц. Срок исполнения предупреждения – 10 дней. В противном случае территориальное управление службы возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.

«Также по поручению ФАС России территориальные управления службы по всей стране провели межведомственные совещания по вопросу сложившейся ценовой ситуации на рынке куриных яиц. На встречах присутствовали представители региональных властей, органов прокуратуры, торговых сетей и производителей куриных яиц. Участники обсуждали вопросы формирования производителями цен на продукцию и факторы, влияющие на ее стоимость. Представители региональных управлений службы рекомендовали властям регионов заключать соглашения о стабилизации цен на яйца с учетом разработанного ведомством постановления правительства РФ №662», — говорится в сообщении.

По итогам проведенных совещаний такие соглашения уже заключены в 10 регионах: в Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской и Тюменской областях. Служба проконтролировала, чтобы документы не противоречили нормам антимонопольного законодательства и постановления правительства РФ. В результате заключения соглашений в этих регионах цены на указанные продукты уже начали снижаться.

Напомним, ранее территориальные органы ФАС России уже возбудили шесть антимонопольных дел против производителей куриных яиц в Кировской, Воронежской, Ивановской и Кемеровской областях, а также в других регионах.

Ранее, 18 декабря, ФАС заявила, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца-полутора. По его словам, служба проверила 13 производителей и дистрибуторов на предмет сговора. В результате было собрано 285 тыс. различных документов по этому поводу, их сейчас обрабатывают.

В тот же день официальный представить Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ активно работало и продолжает работу над стабилизацией цен на куриные яйца, что уже сейчас приносит результаты.

14 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.