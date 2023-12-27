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Чернышенко в рамках «Елки желаний» исполнил мечту девятилетнего мальчика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил мечту девятилетнего Захара из Астраханской области, который хотел посетить международную выставку-форум «Россия» в Москве на ВДНХ. Об этом 27 декабря сообщается на сайте российского правительства.

Вместе с Захаром приехали его родители и младшая сестра. Чернышенко провел для них экскурсию по павильону «Атом». Также они вместе посетили павильон-стенд «Игр будущего» в павильоне Минспорта.

В ходе встречи мальчик поиграл с вице-премьером в баскетбол. Кроме того, Чернышенко подарил гостям поездку на «Игры будущего» в Казань.

Вице-премьер стал участником акции «Елка желаний» 22 декабря, сняв с елки шар-открытку с желанием Захара.

Накануне, 26 декабря, актриса Ирина Горбачева исполнила мечты детей из Мариуполя, выполнив их желания, загаданные на «Елке желаний». Девочка Мира и ее брат Давид попросили велосипеды. Подарки артистки передал семьям корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Днем ранее аналогичное желание девочки из Саранска в рамках акции «Елка желаний» исполнил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Елка желаний – 2024»: как подать заявку на участие, что можно просить
Елки с мечтами детей во всех городах страны, также можно сделать онлайн-подарок

Благотворительная акция «Елка желаний» — проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

За время акции исполнились новогодние мечты 107 тыс. российских детей.

Принять участие в акции может каждый, ехать к елке необязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, выбрать регион, категорию и стоимость подарка. После этого можно выбрать заявку и отправить подарок самостоятельно или с помощью организаторов проекта.

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