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Дети из Мариуполя получили подарки от благотворителей «Елки желаний»

Актриса Ирина Горбачева в рамках акции «Елка желаний» исполнила мечты детей из Мариуполя
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Фото: скриншот
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В преддверии Нового года актриса Ирина Горбачева исполнила мечты детей из Мариуполя, выполнив их желания, загаданные на благотворительной акции «Елке желаний». Подарки артистки 26 декабря передал семьям корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Девочка Мира и ее брат Давид попросили велосипеды. Шар с желаниями на елке в Москве 22 декабря сняла актриса, она родилась в Мариуполе и искренне была рада воплотить эти детские грезы в жизнь. Дети подошли к велосипедам и сразу сели на них.

«Большое ей спасибо, что она не забывает земляков своих», — поблагодарил отец детей. Брат и сестра присоединились к благодарности. Теперь им предстоит научиться кататься на велосипедах.

Костя из Мариуполя хотел получить интерактивный глобус, который не только познакомит с географией Земли, но и откроет для школьника загадочный мир созвездий. Шар с его желанием также сняла Горбачева и исполнила мечту.

«Костя, привет! Меня зовут Ира, и я подарила тебе этот глобус. Поздравляю тебя с Новым годом. Я благодарю тебя за то, что мне удалось прикоснуться к тебе с любовью, заботой и теплом», — сказала артистка.

Игорю Сидоруку актриса подарила «умную» станцию, она поможет мальчику еще больше развить эрудицию.

«Поздравляю вас с Новым годом! И спасибо вам за то, что я сейчас смогла побыть Снегурочкой и исполнить ваши желания. Обнимаю вас и всех вам благ», — пожелала детям Горбачева.

Мариуполь возвращается к мирной жизни, а парень хочет вернуться к отложенным тренировкам по ММА.

«Спасибо большое, Ирина Горбачева, за эту прекрасную колонку. Теперь мне будет легче учиться, буду задавать вопросы», — сказал подросток.

Его сестра показала корреспонденту фото разрушенного дома, который сейчас восстановлен. Семья не пострадала.

«Этому району очень сильно досталось во время активных боевых действий. И, несмотря на то что некоторые дома уже восстановлены, мы по таким следам от снарядов видим, насколько интенсивные были здесь бои», — отметил Зименкин.

Горбачева сняла шары с желаниями детей 22 декабря. Тогда она сказала, что ей приятно побыть в роли Снегурочки. Актриса напомнила, что родилась в многодетной семье и ей всегда помогали.

«Елка желаний – 2024»: как подать заявку на участие, что можно просить
Елки с мечтами детей во всех городах страны, также можно сделать онлайн-подарок

До этого, 21 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в ежегодной акции, политик пообещала исполнить желания двух детей. Политик сняла с елки два шара, на одном из которых была написана мечта восьмилетней Анастасии из Санкт-Петербурга — побывать за кулисами цирка. Второе желание было от семилетнего Макара: мальчик попросил в подарок фортепиано.

Благотворительная акция «Елка желаний» — проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

За время акции исполнились новогодние мечты 107 тыс. российских детей. Принять участие в акции может каждый, ехать к елке необязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, выбрать регион, категорию и стоимость подарка. После этого можно выбрать заявку и отправить подарок самостоятельно или с помощью организаторов проекта.

Всероссийская акция «Елка желаний» продлится до конца февраля. Все желающие смогут исполнить мечты детей и подарить им веру в настоящее новогоднее чудо.

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