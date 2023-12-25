Колокольцев в рамках «Елки желаний» исполнил мечту подростка из Саранска

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил мечту девочки из Саранска, которая очень хочет заниматься велоспортом, она попросила велосипед. Об этом 25 декабря сообщили в ведомстве.

Как следует из опубликованного видео, министр подошел к елке, украшенной шарами-открытками с желаниями детей, и снял одну из них. Автором желания оказалась 15-летняя Арина Новикова из Саранска.

«Новогодние мечты должны сбываться. Поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Арины сбылась», — сказал Колокольцев.

Уже через несколько дней подарок был доставлен в Саранск. Министр внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майор полиции Юрий Поляков пригласил Арину вместе с мамой в региональное министерство и по поручению главы ведомства вручил подарок.

Девочка не удержалась и немного прокатилась на новом велосипеде прямо в кабинете генерала.

«Спасибо Вам огромное, Владимир Александрович, за Ваше неравнодушное отношение к детским мечтам! То, что произошло сегодня, — это настоящее чудо. Для меня и моих сверстников Вы и все сотрудники полиции являетесь не только примером отваги и мужества, но и воплощением доброты. Я очень хочу быть похожей на Вас для того, чтобы бороться со злом и приносить в мир добро», — сказала Арина.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в акции «Елка желаний». Он пообещал исполнить мечту мальчика из Астраханской области посетить международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.

За день до этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний», политик пообещала исполнить желания двух детей. Спикер сняла с елки два шара, на одном из которых была написана мечта восьмилетней Анастасии из Санкт-Петербурга — побывать за кулисами цирка. Второе желание было от семилетнего Макара — мальчик попросил в подарок фортепиано.

Также 21 декабря президент России Владимир Путин прервал заседание совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание исполнил в рамках акции. Ксения мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Президент по телефону коротко поговорил с ней и ее родителями.

Благотворительная акция «Елка желаний» — проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

За время акции исполнились новогодние мечты 107 тыс. российских детей.

Принять участие в акции может каждый, ехать к елке необязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, выбрать регион, категорию и стоимость подарка. После этого можно выбрать заявку и отправить подарок самостоятельно или с помощью организаторов проекта.