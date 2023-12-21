Матвиенко пообещала исполнить две детские мечты в рамках «Елки желаний»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в ежегодной акции «Елка желаний». Она пообещала исполнить желания двух детей. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщили в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Спикер сняла с елки два шара, на одном из которых была написана мечта восьмилетней Анастасии из Санкт-Петербурга — побывать за кулисами цирка. Второе желание было от семилетнего Макара — мальчик попросил в подарок фортепиано.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин прервал заседание совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». К российскому лидеру обратилась Ксения с мечтой попробовать себя в роли ведущей новостей. Президент по телефону коротко поговорил с ней и ее родителями и уточнил, как проходит практика девочки по журналистике и почему она решила выбрать для себя именно эту профессию.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.