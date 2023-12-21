Путин прервал заседание для общения с участницей акции «Елка желаний»

Президент РФ Владимир Путин 21 декабря прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

Глава государства отметил, что все члены правительства участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождают своих подопечных. Одна из таких есть и у него.

«Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела. Вы успеете или ручки помыть, или выпить чашку кофе. Я прошу прощения и благодарю за понимание. Спасибо большое», — уточнил Путин.

После этого президент по телефону коротко поговорил с Ксенией и ее родителями. Путин уточнил, как проходит практика Ксении по журналистике и почему она решила выбрать для себя именно эту профессию.

4 декабря российский лидер во время визита на выставку-форум «Россия» на ВДНХ снял три шара с елки желаний с пожеланиями детей, которые он сам исполнит. Повезло двум девочкам, в том числе Ксении, и мальчику. Дети живут в Санкт-Петербурге и Костромской области. Так, вторая девочка мечтает побывать на озере Байкал, а мальчик выразил желание посетить музей Эрмитаж.

В этот же день заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия» рассказала корреспонденту «Известий» о важности участия в благотворительной акции «Елка желаний». По ее мнению, акция стала возможностью привлечь внимание к проблемам и детям, которые нуждаются в таком внимании и поддержке.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.