Реклама
Прямой эфир
Мир
Ангола сообщила о выходе из ОПЕК
Мир
В США признали превосходство российских Су-35 над истребителями США
Экономика
Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы
Мир
Россия и Тунис договорились о производстве пяти космических аппаратов
Экономика
Красная икра подешевела в России почти на четверть
Общество
Путин анонсировал строительство и реконструкцию 31 тыс. км дорог
Мир
Al Arabiya узнал об отказе ХАМАС от перемирия с Израилем менее чем на две недели
Общество
Открытие аэропорта Краснодара могут отложить
Армия
ПВО РФ уничтожила более 100 ракет Storm Shadow за 2023 год в зоне СВО
Экономика
Эксперт объяснил сокращение РФ вложений в гособлигации США
Общество
Пострадавшим от агрессии Украины детям будут выплачивать по 100 тыс. рублей
Мир
Посольство РФ осудило приостановку вещания в Армении радио Sputnik
Мир
Россия и Китай работают над решением вопроса по аккредитации самолетов
Общество
Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в красной икре
Наука и техника
ВКС РФ запустили ракету «Союз-2.16» со спутником с космодрома Плесецк

Путин прервал заседание для общения с участницей акции «Елка желаний»

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин 21 декабря прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

Глава государства отметил, что все члены правительства участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождают своих подопечных. Одна из таких есть и у него.

«Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела. Вы успеете или ручки помыть, или выпить чашку кофе. Я прошу прощения и благодарю за понимание. Спасибо большое», — уточнил Путин.

После этого президент по телефону коротко поговорил с Ксенией и ее родителями. Путин уточнил, как проходит практика Ксении по журналистике и почему она решила выбрать для себя именно эту профессию.

«Елка желаний – 2024»: как подать заявку на участие, что можно просить
Елки с мечтами детей во всех городах страны, также можно сделать онлайн-подарок

4 декабря российский лидер во время визита на выставку-форум «Россия» на ВДНХ снял три шара с елки желаний с пожеланиями детей, которые он сам исполнит. Повезло двум девочкам, в том числе Ксении, и мальчику. Дети живут в Санкт-Петербурге и Костромской области. Так, вторая девочка мечтает побывать на озере Байкал, а мальчик выразил желание посетить музей Эрмитаж.

В этот же день заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия» рассказала корреспонденту «Известий» о важности участия в благотворительной акции «Елка желаний». По ее мнению, акция стала возможностью привлечь внимание к проблемам и детям, которые нуждаются в таком внимании и поддержке.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023