Голикова рассказала «Известиям» о важности акции «Елка желаний»

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия» 4 декабря рассказала корреспонденту «Известий» о важности участия в благотворительной акции «Елка Желаний».

«Я считаю, что это очень хорошая акция, которая родилась много лет назад. Это возможность высказать свое отношение не подарками <...>, а привлечение внимания к проблемам, к детям, которые нуждаются в таком внимании, в такой поддержке, вот это, наверное, самое главное», — сказала она.

Голикова также сообщила, что она всегда участвует в этой благотворительной акции. Так, в прошлом году ей попалась дочка участника специальной военной операции (СВО). Голикова добавила, что она общается со своими подопечными и после окончания акции.

Так, в частности, в 2021 году Голикова приняла участие в акции и исполнила мечту четырехлетнего Максима Крылова из Московской области. Мальчик прокатился на пожарной машине.

Спустя день Максим отправился в четвертую пожарно-спасательную часть в Москве. Мальчик смог на один день стать настоящим пожарным, на него надели специальную экипировку и разрешили потушить огонь из пожарного шланга.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.