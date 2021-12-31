Голикова исполнила мечту 4-летнего жителя Подмосковья

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 31 декабря, приняла участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнила мечту четырехлетнего Максима Крылова из Московской области. Мальчик прокатился на пожарной машине.

Накануне Голикова пригласила мальчика с родителями и младшей сестрой Алисой в Дом правительства. Вице-премьер провела небольшую экскурсию гостям, поздравила с наступающим Новым годом и вручила подарки. Она также познакомила ребенка с заместителем главы МЧС РФ Андреем Гуровичем.

Спустя день Максим отправился в четвертую пожарно-спасательную часть в Москве. Мальчик смог на один день стать настоящим пожарным, на него надели специальную экипировку и разрешили потушить огонь из пожарного шланга.

Ранее, 27 декабря, президент России Владимир Путин поговорил с 14-летним Марком из Подмосковья, которому глава государства 21 декабря подарил гитару в рамках акции «Елка желаний». Российский лидер также помог школьнику с решением квартирного вопроса. Марк рассказал президенту, что уже переехал в новую квартиру и теперь у него достаточно места, чтобы заниматься музыкой и учебой.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.