Путин прочитал послания детей на шарах елки желаний

Президент России Владимир Путин 4 декабря прочитал желания детей на шарах елки желаний на выставке-форуме «Россия». Исполнение этих желаний глава государства традиционно возьмет на себя.

«Мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей — умница. Мечтает побывать на озере Байкал. Мечтает посетить музей Эрмитаж — отлично», — зачитал Путин три выбранные на елке карточки.

Желания, которые воплотит в жизнь президент, принадлежат двум девочкам и мальчику, живущим в Санкт-Петербурге и Костромской области.

Открытки с елки сняли также волонтеры. Одну из них подписала девочка из Курской области, которая мечтает побывать на севере и увидеть китов. Желание девятилетнего мальчика из Нижегородской области — увидеть действующий вулкан. Кроме того, 13-летний мальчик из Ярославской области пожелал принять участие в тренировке сборной России по хоккею.

Одна из волонтеров отметила, что после мероприятия сбудется много детских желаний.

«Отлично!» — подытожил президент.

Ранее в этот день заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия» рассказала корреспонденту «Известий» о важности участия в благотворительной акции «Елка желаний». По ее мнению, акция стала для детей возможностью привлечь внимание к проблемам и детям, которые нуждаются в таком внимании и поддержке.

Голикова также сообщила, что она всегда участвует в этой благотворительной акции. Так, в прошлом году к ней попало желание дочки участника специальной военной операции (СВО). Голикова добавила, что она общается со своими подопечными и после окончания акции.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.