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Чернышенко в рамках «Елки желаний» исполнит мечту ребенка из Астрахани

Вице-премьер Чернышенко в рамках «Елки желаний» исполнит мечту ребенка из Астрахани
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Фото: скриншот
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в акции «Елка желаний» и исполнит мечту мальчика из Астраханской области посетить международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.

Как следует из опубликованного видео, вице-премьер подошел к елке, украшенный шарами-открытками с желаниями детей, и снял одну из них. Автором желания оказался девятилетний Захар из Астрахани.

«Захар, я сам только что вернулся с этой выставки. Замечательное желание, конечно, увидеть не только наши прошлые достижения и текущие, которыми мы гордимся, но и устремление в будущее, оставят незабываемые впечатления для тебя и для всей твоей семьи. Так что мы тебя приглашаем и обязательно исполним твое желание», — сказал Чернышенко.

В ближайшие дни с родителями ребенка свяжутся, чтобы организовать его поездку на выставку в Москву.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний», политик пообещала исполнить желания двух детей. Спикер сняла с елки два шара, на одном из которых была написана мечта восьмилетней Анастасии из Санкт-Петербурга — побывать за кулисами цирка. Второе желание было от семилетнего Макара — мальчик попросил в подарок фортепиано.

В этот же день президент России Владимир Путин прервал заседание совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание исполнил в рамках акции. Ксения мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Президент по телефону коротко поговорил с ней и ее родителями.

«Елка желаний – 2024»: как подать заявку на участие, что можно просить
Елки с мечтами детей во всех городах страны, также можно сделать онлайн-подарок

Благотворительная акция «Елка желаний» — проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

За время акции исполнились новогодние мечты 107 тыс. российских детей.

Принять участие в акции может каждый, ехать к елке не обязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, выбрать регион, категорию и стоимость подарка. После этого можно выбрать заявку и отправить подарок самостоятельно или с помощью организаторов проекта.

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