Украина должна согласиться на переговоры с Россией, не пытаясь вернуть себе прежние территории, написала 27 декабря газета The New York Times.

«Болезненная проверка реальностью показывает, что украинско-российский фронт <...> в прямом и переносном смысле заморожен, истощая ресурсы и жизни украинцев без особых перспектив на перемены в обозримом будущем. Долгожданное украинское контрнаступление последних шести месяцев повлекло за собой огромные потери в людях и технике», — отметил обозреватель Серж Шмеман.

Журналист напомнил про заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, что конфликт зашел в тупик и украинской армии вряд ли удастся осуществить прорыв. Кроме того, нет никакого прогноза на тему одобрения для Украины новых пакетов помощи со стороны США и Евросоюза (ЕС), указал автор.

Шмеман считает, что продолжение боевых действий будет лишь наносить Украине всё больший ущерб, приводить к гибели ее военных и распространять нестабильность по всей Европе. Кроме того, он назвал ошибочным предположение, что возвращение территорий является для Украины лучшим исходом. Аналитик также подчеркнул, что у президента Украины Владимира Зеленского не должно быть ложных надежд на бесконечное вливание в нее американских и европейских средств.

В связи с этим журналист считает, что Украина не должна упускать возможность переговоров с Россией. Он напомнил, что западные эксперты уже предложили различные формулы мира, согласно которым конфликт закончится путем переговоров. По мнению Шмемана, теперь же дело за их реализацией.

Ранее в этот день украинский бригадный генерал Александр Тарнавский спрогнозировал осложнение для ВСУ ситуации на поле боя в 2024 году. По его словам, это связано со стремлением Киева вернуть границы к состоянию на 1991 год, что является, по словам Тарнавского, чрезвычайно сложной задачей, поскольку Россия знает об этих планах и сделает всё, чтобы они не были осуществлены.

До этого, 25 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что киевское руководство, включая украинского лидера Владимира Зеленского, уже осознало безальтернативность политического варианта урегулирования конфликта в стране.

Еще ранее, 21 декабря, американская газета The Nation подчеркнула, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что финансовые вложения в Украину не приносят желаемых результатов, а американцы всё больше «справедливо обеспокоены» бесконечным финансированием войны, происходящей в тысячах миль от США.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все цели своей спецоперации по защите Донбасса и никому «свое не отдаст». Российский лидер добавил, что РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах по вопросу конфликта на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.