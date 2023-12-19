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Путин назвал Россию единственным гарантом суверенитета Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Россия была единственным гарантом суверенитета Украины. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны.

«Единственным гарантом <...> суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. Россия, когда создавала Советский Союз, передала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал, и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию», — сказал он.

Кроме того, Путин указал на то, что западные области передал Украине Иосиф Сталин после Второй мировой войны. Часть территорий он «отобрал у Румынии, часть у Венгрии», другие взял у Польши. При этом российский лидер подчеркнул, что люди, проживающие на этих территориях, хотят вернуться на свою историческую родину, а Варшава «спит и видит», как бы их вернуть.

Он подчеркнул, что история «все расставит на свои места», Россия этому мешать не будет, но «свое не отдаст». Российский лидер добавил, что переговоры РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах с США и Европой по вопросу конфликта на Украине.

«И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США, хотят договариваться, пусть договариваются, но только мы будем делать исходя из наших интересов», — добавил Путин.

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Также в этот день Путин заявил, что если бы западные лидеры пошли на Минские договоренности, конфликта на Украине удалось бы избежать. Он отметил, что когда возникла проблема Донбасса, Москва спокойно пыталась договориться с Киевом, и была готова к тому, чтобы на определенных условиях, прописанных в Минских соглашениях постепенно восстановить территориальную целостность страны. Однако Запад использовал эту паузу в своих целях, добавил президент.

Накануне Financial Times со ссылкой на экс-чиновника США сообщила, что некоторые из самых активных союзников Украины предлагают Киеву согласиться на заморозку конфликта и выдать это в качестве победы. При этом у западных союзников нет «теории победы», на фоне этого ожидается дальнейшее сокращение помощи.

До этого, 15 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности. Как отметил глава МИД РФ, подобные предложения поступают вопреки обещаниям Запада не обсуждать эти вопросы без Киева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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