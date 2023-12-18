FT сообщило о предложении Киеву заморозить конфликт и выдать это за победу
Некоторые из самых активных союзников Украины предлагают Киеву согласиться на заморозку конфликта и выдать это в качестве победы. Об этом 18 декабря сообщило издание Financial Times со ссылкой на экс-чиновника США.
«Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что [Владимир] Путин проиграл», — сказал он.
В материале также указывается, что Украина накануне нового года ощущает нехватку боеприпасов, финансов и дипломатической поддержке. При этом у западных союзников Киева нет «теории победы», на фоне этого ожидается дальнейшее сокращение помощи.
Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на бригадного генерала Александра Тарнавского сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи.
Накануне советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил о существовании на Украине «плана Б» на случай отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года. По его словам, «план Б» может быть многоуровневым, но на первом этапе, как он считает, будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке.
Ранее, 15 декабря, на европейском саммите по оказанию помощи Киеву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.