Вооруженные силы Украины (ВСУ) на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи, пишет 18 декабря агентство Reuters со ссылкой на бригадного генерала Александра Тарнавского.

Украинский генерал дал интервью агентству, после того как в конгрессе США представители Республиканской партии не поддержали выделение Киеву $60 млрд, а Венгрия заблокировала €50 млрд на саммите Евросоюза (ЕС). По его словам, нехватку боеприпасов испытывает артиллерия.

«С боеприпасами проблема, особенно постсоветскими (снарядами — Ред.) — это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта», — сказал он.

Нехватка артиллерийских снарядов является «очень большой проблемой», сокращение иностранной военной помощи оказало прямое влияние на ситуацию.

«Те объемы, которые мы имеем сегодня, недостаточны, учитывая наши потребности. Итак, мы перераспределяем их. Мы перепланируем задачи, которые перед собой ставили, и уменьшаем их, потому что нам нужно предусмотреть нехватку боеприпасов», — отметил Тарнавский.

Ранее, 15 декабря, на европейском саммите по оказанию помощи Киеву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года. По ее итогам посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.