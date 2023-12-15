Лавров рассказал о тайных попытках Запада установить контакт с Россией

За прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности. Об этом 15 декабря сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Как отметил глава МИД РФ, подобные предложения поступают вопреки обещаниям Запада не обсуждать эти вопросы без Киева.

«Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей западных стран, очень известных, в том числе один конкретный руководитель, очень известный, западной страны несколько раз, <…> как минимум через три разных канала посылал сигналы, почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью», — отметил Лавров по итогам заседания коллегий МИД двух стран.

Он также добавил, что у неназванного им политического деятеля есть «прямой выход на своего коллегу в Москве», однако вместо этого здесь почему-то последние шесть месяцев наблюдают «вот такие хитрости».

«Если кто-то заинтересован в том, чтобы положить конец попыткам выстраивать собственную безопасность за счет безопасности других, попыткам ущемлять законные интересы РФ и законные интересы русских, которые проживают во многих странах нашего континента, — милости просим. Мы всегда готовы всерьез обсуждать эти вещи», — продолжил он.

Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина, что противники переговоров по Украине должны понимать: условия для них будут тем более сложными, «чем дольше они будут заставлять президента Украины Владимира Зеленского вести войну».

Министр отметил, что те, кто «обуславливает будущие контакты с Россией необходимостью победы нацистского режима над Российской Федерацией», ничего не смыслят в политике и ничего не понимают в реальных раскладах сил.

«Конечно, с такими людьми нам разговаривать не о чем», — заключил он.

До этого, 10 декабря, выступая на Дохийском форуме, Лавров переадресовал вопрос о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине президенту Зеленскому, отметив, что тот полтора года назад подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с правительством РФ.

После, 13 декабря, газета The New York Times сообщила, что западные страны надеются склонить Украину к переговорам с Россией, так как видят только такой способ восстановить мир. Также отмечалось, что поддержка Киева со стороны Запада становится всё меньше.

Ранее, 1 декабря, Лавров указал, что Москва не видит со стороны Киева и западных стран никаких сигналов о готовности к политическому урегулированию военного конфликта России и Украины. Как отметил глава МИД РФ, для начала политического процесса по Украине «нужны двое, как в танго», однако «ребята» с противоположной стороны «танцуют брейк-данс».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.