Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% по итогам года
Мир
Лукашенко заявил об осознании Зеленским необходимости договориться с РФ
Мир
Лукашенко назвал Борреля не имеющим отношения к политике человеком
Авто
Путин освободил новые регионы от обязательного ОСАГО еще на год
Мир
Рогов допустил создание на Украине подземных военных производств
Экономика
Путин оценил долю торговли в нацвалюте между странами ЕАЭС в более 90%
Происшествия
В Нижнем Новгороде подросток принес в школу игрушечный пистолет и нож
Экономика
Участники СВО смогут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года
Армия
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Мир
Украинец рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
Мир
Священник назвал неуместной провокацией «однополый» рождественский вертеп в Италии
Мир
Студенты в Белграде в рамках акции протеста перекрыли центральную улицу
Общество
В Назрани прошел новогодний спектакль для детей из 350 семей участников СВО
Общество
Правоохранительные органы начали проверку видео с вечеринки Блиновской
Экономика
Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца
Сюжет:

Лукашенко заявил об осознании Зеленским необходимости договориться с РФ

Лукашенко: Зеленский понял, что пришло время договариваться
0
Фото: ТАСС/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что киевское руководство, включая украинского лидера Владимира Зеленского, уже осознало безальтернативность политического варианта урегулирования конфликта в стране. Такое мнение 25 декабря он озвучил, отвечая на вопросы журналистов в Санкт-Петербурге.

«Думаю, что самый шанс [найти решение по Украине в 2024 году]. Будем с ними (украинским правительством — Ред.) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — приводит БелТА слова Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, необходимость реализации указанного варианта достижения мира уже осознали украинские политики, которых к нему подталкивают военные. Он отметил, что давление военных кругов на власти по данному вопросу очень сильное. Пресс-конференция Зеленского показывает, что он тоже начинает понимать их позицию, добавил Лукашенко.

Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране
Какое государство помимо Венгрии могло бы стать посредником между Москвой и Киевом

Ранее в этот день бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Киев уже не сможет вернуть под свой контроль утраченные в результате конфликта территории, а также провести второе контрнаступление.

До этого, 23 декабря, к политическому решению конфликта на Украине призвал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Как отметил глава итальянского МО, необходимость подобного решения связана с тем, что поставленные Киевом цели не удалось достичь до сих пор, учитывая полномасштабные боевые действия на Украине, которые продолжаются почти два года, наряду с оказываемой Западом военной помощью стране.

21 декабря американская газета The Nation подчеркнула, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что финансовые вложения в Украину не приносят желаемых результатов, а американцы всё больше «справедливо обеспокоены» бесконечным финансированием войны, происходящей в тысячах миль от США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023