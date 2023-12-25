Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что киевское руководство, включая украинского лидера Владимира Зеленского, уже осознало безальтернативность политического варианта урегулирования конфликта в стране. Такое мнение 25 декабря он озвучил, отвечая на вопросы журналистов в Санкт-Петербурге.

«Думаю, что самый шанс [найти решение по Украине в 2024 году]. Будем с ними (украинским правительством — Ред.) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — приводит БелТА слова Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, необходимость реализации указанного варианта достижения мира уже осознали украинские политики, которых к нему подталкивают военные. Он отметил, что давление военных кругов на власти по данному вопросу очень сильное. Пресс-конференция Зеленского показывает, что он тоже начинает понимать их позицию, добавил Лукашенко.

Ранее в этот день бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Киев уже не сможет вернуть под свой контроль утраченные в результате конфликта территории, а также провести второе контрнаступление.

До этого, 23 декабря, к политическому решению конфликта на Украине призвал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Как отметил глава итальянского МО, необходимость подобного решения связана с тем, что поставленные Киевом цели не удалось достичь до сих пор, учитывая полномасштабные боевые действия на Украине, которые продолжаются почти два года, наряду с оказываемой Западом военной помощью стране.

21 декабря американская газета The Nation подчеркнула, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что финансовые вложения в Украину не приносят желаемых результатов, а американцы всё больше «справедливо обеспокоены» бесконечным финансированием войны, происходящей в тысячах миль от США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.