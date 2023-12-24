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В Италии призвали как можно скорее начать переговоры по Украине

Минобороны Италии призвало перейти к переговорам по Украине
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Минобороны Италии открыто намекнуло, что настало время начать поиск решения конфликта на Украине. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

«Необходимо идти по пути, который приведет к политическому решению (украинского конфликта. — Ред.)», — приводит издание слова министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Как отметил глава итальянского МО, необходимость подобного решения связана с тем, что поставленные Киевом цели не удалось достичь до сих пор, учитывая полномасштабные боевые действия на Украине, которые продолжаются почти два года, наряду с оказываемой Западом военной помощью стране.

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21 декабря американская газета The Nation подчеркнула, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что финансовые вложения в Украину не приносят желаемых результатов, а американцы всё больше «справедливо обеспокоены» бесконечным финансированием войны, происходящей в тысячах миль от США.

В тот же день обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Ранее, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт, после того как мирное соглашение было близко.

Газета The New York Times 13 декабря сообщила, что западные страны надеются склонить Украину к переговорам с Россией, так как видят только такой способ восстановить мир. Также отмечалось, что поддержка Киева со стороны Запада становится всё меньше.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию»

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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