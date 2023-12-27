Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2024 году могут столкнуться с осложнением ситуации на поле боя. Такой прогноз дал в интервью телеканалу Би-би-си украинский бригадный генерал Александр Тарнавский в среду, 27 декабря.

По его словам, это связано со стремлением Киева вернуть границы к состоянию на 1991 год, что является, по словам Тарнавского, чрезвычайно сложной задачей, поскольку Россия знает об этих планах и сделает всё, чтобы они не были осуществлены.

«Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели — выхода на наши границы, она будет еще сложнее. Противник об этом знает и будет делать всё для того, чтобы мы эту задачу не выполнили», — сказал украинский военный.

Он добавил, что в этой связи не следует забывать о том, что Украина противостоит «одной из сильнейших армий, которая имеет свой соответствующий ресурс».

Между тем, 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все цели своей спецоперации по защите Донбасса и никому «свое не отдаст». Российский лидер добавил, что РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах по вопросу конфликта на Украине.

Ранее, 15 декабря, телеканал CNN указал на то, что Киев может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Отмечалось, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

В начале декабря украинский политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко отметил, что неспособность Украины воплотить план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофическим последствиям. Бондаренко предположил, что украинская сторона столкнется с такими проблемами, как потеря территорий, депопуляция и раскол общества, что будут десятилетиями «аукаться» Киеву.

Тогда же специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени так или иначе будет вынужден свести на нет украинский конфликт. По его словам, военный потенциал Киева зависит от поддержки со стороны союзников, которая в настоящее время сокращается.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.