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Украинский генерал предупредил об осложнении ситуации для ВСУ в 2024 году
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Украинский генерал предупредил об осложнении ситуации для ВСУ в 2024 году

Украинский генерал Тарнавский: в 2024 году ситуация для ВСУ может стать сложнее
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2024 году могут столкнуться с осложнением ситуации на поле боя. Такой прогноз дал в интервью телеканалу Би-би-си украинский бригадный генерал Александр Тарнавский в среду, 27 декабря.

По его словам, это связано со стремлением Киева вернуть границы к состоянию на 1991 год, что является, по словам Тарнавского, чрезвычайно сложной задачей, поскольку Россия знает об этих планах и сделает всё, чтобы они не были осуществлены.

«Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели — выхода на наши границы, она будет еще сложнее. Противник об этом знает и будет делать всё для того, чтобы мы эту задачу не выполнили», — сказал украинский военный.

Он добавил, что в этой связи не следует забывать о том, что Украина противостоит «одной из сильнейших армий, которая имеет свой соответствующий ресурс».

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Между тем, 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все цели своей спецоперации по защите Донбасса и никому «свое не отдаст». Российский лидер добавил, что РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах по вопросу конфликта на Украине.

Ранее, 15 декабря, телеканал CNN указал на то, что Киев может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Отмечалось, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

В начале декабря украинский политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко отметил, что неспособность Украины воплотить план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофическим последствиям. Бондаренко предположил, что украинская сторона столкнется с такими проблемами, как потеря территорий, депопуляция и раскол общества, что будут десятилетиями «аукаться» Киеву.

Тогда же специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени так или иначе будет вынужден свести на нет украинский конфликт. По его словам, военный потенциал Киева зависит от поддержки со стороны союзников, которая в настоящее время сокращается.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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