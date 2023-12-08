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Политолог назвал план Киева выйти к границам 1991 года обреченным на крах

Эксперт Бондаренко: план Киева выйти к границам 1991 года приведет к катастрофе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Неспособность Украины воплотить план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофическим последствиям. Об этом 7 декабря заявил украинский политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

По его словам, план верно было трактовать как призыв, а не конкретную стратегию.

«Если пойдет не по плану, хотя я сомневаюсь, что был какой-то план, — были общие лозунги, общие фразы относительно того, что только границы 1991-го года и ничего другого, никаких компромиссов, — но это не план, это лозунг, это призыв. Если этот лозунг будет невоплотим, это будет катастрофическим для Украины», — заявил он в интервью каналу «ДА ЭТО ТАК» на YouTube.

Бондаренко предположил, что украинская сторона столкнется с такими проблемами, как потеря территорий, депопуляция и раскол общества, что будут десятилетиями «аукаться» Киеву.

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Ранее, 6 декабря, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоким риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США. В свою очередь, директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг сообщила, что у Вашингтона к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине.

До этого, 5 декабря, специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени так или иначе будет вынужден свести на нет украинский конфликт. По его словам, военный потенциал Киева зависит от поддержки со стороны союзников.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией, и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

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