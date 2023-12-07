СМИ предсказали неизбежность завершения конфликта на Украине Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени так или иначе будет вынужден свести на нет украинский конфликт. Об этом 5 декабря заявил в интервью телеканалу France 24 специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф.

По его словам, военный потенциал Киева зависит от поддержки со стороны союзников.

«С самого начала Владимир Зеленский и украинское правительство осознавали, что значительная часть украинского военного потенциала зависит от помощи Запада в целом, но особенно от американской. Поэтому украинский президент взял за привычку обращаться к американскому конгрессу с просьбой об увеличении помощи, и он видит, что в настоящий момент ситуация значительно ухудшается», — отметил Стрикоф.

Таким образом, без помощи западных стран, в частности США, Вооруженные силы Украины (ВСУ) останутся без военных ресурсов для продолжения боевых действий, указал специалист.

«Поэтому без средств Вашингтона правительству Зеленского придется перейти к следующему этапу, то есть поставить точку в конфликте», — заключил он.

Днем ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоким риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США. В свою очередь, директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг сообщила, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине.

В середине ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией, и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».