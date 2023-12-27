Глава Роспотребнадзора Попова заявила о завозе вирусов кори в РФ из 16 стран

Мир вокруг России «горит» корью, заявила 27 декабря в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123», — отметила она.

По ее словам, эти цифры можно считать большими. При этом, ситуация в стране контролируема — корью заболевают непривитые, добавила Попова.

«Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — заключила глава Роспотребнадзора.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков 22 ноября рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия», почему наблюдается рост заболеваемости корью в России. По его словам, это происходит из-за ослабевшего коллективного иммунитета. Сейчас появились лица, которые не вакцинировались, и они неустойчивы к вирусам кори, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе «Итогов года» заявил, что недостаток вакцин от кори, который наблюдается в настоящее время в России, вызван техническим сбоем. При этом он указал на то, что в целом в стране нет вопросов с вакцинацией, проблемы решаются.

На следующий день, 15 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в стране вакцины от кори, краснухи и паротита.