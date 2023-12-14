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Путин заявил о техническом сбое в связи с отсутствием вакцин от кори

Путин: сырьем для производства вакцины от кори является яйцо
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Недостаток вакцин от кори, который наблюдается в настоящее время в России, вызван техническим сбоем, так как сырьем для их производства является куриное яйцо. Об этом заявил 14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Что касается препаратов от кори, паротита, краснухи — это технический сбой. Он вызывает сожаление. Он связан с яйцом, потому что сырьем является куриное яйцо, надо, чтобы их было в достаточном количестве. А этого своевременно сделано не было. Но все решения приняты. И думаю, скоро проблемы не будет», — указал президент.

Глава государства также отметил, что в целом в России нет вопросов с вакцинацией, проблемы решаются.

«Кстати, всплеск заболевания кори во всем мире. Он один раз в четыре года бывает. Связано с низкой иммунизацией в тех, странах, откуда к нам мигранты прибывают. И с Украиной», — пояснил Путин.

Что касается ухода западных фармацевтических компаний с российского рынка, то Россия на этом фоне не закрывает импорт вакцин, но занимается их импортозамещением. Для этого создана специальная комиссия Министерства здравоохранения, и ведомстве отмечают, что сделают всë, чтобы обеспечить людей препаратами, указал Путин.

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Ранее, в ноябре, «Известия» писали, что осенью 2023 года в разных регионах России зафиксированы вспышки кори. Медики считают прививки единственным действенным способом профилактики.

22 ноября член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия», почему наблюдается рост заболеваемости корью в России. По словам специалиста, рост заболеваемости отмечается из-за ослабевшего коллективного иммунитета. Сейчас появились лица, которые не вакцинировались, и они неустойчивы к вирусам кори, добавил он.

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