Мишустин потребовал решить вопрос с вакцинами от кори и краснухи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 декабря потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в стране вакцины от кори, краснухи и паротита.

«Еще одно важное направление — это обеспечение граждан трехкомпонентной вакциной от кори, от паротита и краснухи. Такую задачу следует решить в свое ближайшее время», — сказал он в ходе совещания с правительством по итогам прямой линии президента РФ Владимира Путина.

По его словам, это необходимо для снижения роста заболеваемости и исключения нехватки вакцин в дальнейшем.

Ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года» заявил, что недостаток вакцин от кори, который наблюдается в настоящее время в России, вызван техническим сбоем. При этом он указал на то, что в целом в стране нет вопросов с вакцинацией, проблемы решаются.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков 22 ноября рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия», почему наблюдается рост заболеваемости корью в России. По его словам, рост заболеваемости отмечается из-за ослабевшего коллективного иммунитета. Сейчас появились лица, которые не вакцинировались, и они неустойчивы к вирусам кори, добавил он.