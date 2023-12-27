Россиян предупредили об опасности голосовых и видеосообщений в мессенджерах

Кибермошенники начали применять искусственный интеллект (ИИ) и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах и социальных сетях. Опасность голосовых и видеосообщений 27 декабря раскрыл эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

«Дипфейки могут использоваться для создания поддельных видео- или аудиозаписей, в которых злоумышленники выдают себя за другого человека: родственника, друга или коллегу. Записав голосом просьбу о перечислении денег в долг, мошенники с большей вероятностью получат финансовую выгоду или убедят пользователя дать доступ к личным данным», — рассказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Мошенники также взяли на вооружение нейросети для создания более реалистичных писем или сообщений, которым можно придать определенный стиль, добавил он.

По его словам, мессенджеры и соцсети остаются популярным каналом атак на россиян, так как пользователи оставляют в открытом доступе много сведений о себе, которые могут использовать злоумышленники.

Кроме того, киберпреступники атакуют сотрудников компаний и организаций при помощи электронных писем якобы от руководства и коллег, чтобы попытаться завладеть конфиденциальной информацией или финансами.

Накануне эксперты предупредили россиян о новогодней уловке мошенников. Так, в преддверии праздников злоумышленники стали использовать схему со взломом аккаунтов пользователей мессенджеров и просить у знакомых жертв деньги. Мошенники пользуются рассеянностью людей, погруженных в предпраздничную суматоху.